La increíble historia de Jeremy de León: Del Castellón a las semifinales de la Champions

No podía jugar porque no está inscrito ni en la lista A ni en la lista B para la Champions League, pero Jeremy de León (Puerto Rico, 18 de marzo de 2004) fue el único jugador del Madrid Castilla que viajó con la expedición liderada por Carlo Ancelotti al Etihad Stadium para la disputa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

El que fuera jugador del CD Castellón hasta el pasado mercado de invierno, fue uno de los grandes protagonistas de la convocatoria, algo que pilló por sorpresa a la gran mayoría de los aficionados del Real Madrid. El club blanco no acostumbra a hacer viajar a jugadores que no pueden competir --y menos si pertenecen a otra plantilla que no sea la del primer equipo--, pero en esta caso hizo una excepción y el puertoriqueño estuvo como uno más en los entrenamientos y en el día a día en el hotel de concetración de los madridistas.

Como uno más

De hecho, fue uno de los primeros en pisar el césped del Etihad Stadium de Manchester en la previa del encuentro contra el equipo que dirige Pep Guardiola y el miércoles, después de que Rudiger marcara el penalti decisivo para darle el pase a las semifinales europeas al Real Madrid, saltó como uno más al terreno de juego para felicitar a su compañero y festejar el pase junto al resto del equipo.

Celebración de los jugadores del Real Madrid ante el Manchester City. / EFE

Jeremy de León se desvinculó del Castellón el pasado mes de enero después de disputar partidos de albinegro con el juvenil A (en Liga Nacional logró 13 goles en 15 partidos) , el filial y el primer equipo, al que subió de forma meteórica en la temporada 2021/22. En la campaña 2022/23 disputó 30 partidos con el conjunto albinegro, anotando dos goles y uno de llos en el histórico partido ante el RC Deportivo en Castalia (4-3). Ya en la primera vuelta de este curso, todavía de albinegro, su participación fue menor y llegó a disputar once encuentros, dando una asistencia.

El Castellón le quería

No era la idea de Bob Voulgaris y su equipo de trabajo en el Castellón que Jeremy de León no siguiera en las filas del club de la capital de la Plana ya que, de hecho, tenía sobre la mesa una oferta de renovación desde hacía meses ya que acababa contrato en junio de este 2024. Pero el jugador estuvo alargando las negociaciones porque quería salir y, pese a estar en la agenda de otros clubes de Primera como el Valencia o el Villarreal, forzó su salida el pasado mes de enero para recalar en el Madrid Castilla, que milita en el mismo grupo 2 de Primera Federación que el Castellón. El equipo de Castalia impedía así que se marchara gratis este verano.

El extremo diestro puertoriqueño, que firmó por dos temporadas y media, no está teniendo la participación que se esperaba en el filial madridista (5 partidos para un total de 79 minutos) pero sí se ha convertido en un habitual en los entrenamientos del primer equipo ya que es un jugador muy del gusto de Ancelotti.