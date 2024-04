La previa | El Castellón, a dar un zarpazo (casi) definitivo por el ascenso en Linares

El Castellón tiene cerca el ansiado ascenso a Segunda División, pero no está hecho, hay que currárselo y terminar de rematarlo en la recta final de la temporada. El equipo de Dick Schreuder afronta este domingo la primera de las últimas seis jornadas en una exigente visita al estadio de Linarejos (18.00 horas, FEF TV) para medirse a un Linares en horas bajas que pelea por seguir en Primera Federación.

Los orelluts se presentan en una buena dinámica de resultados, tras vencer en los últimos cuatro partidos, pero eso no debe ser un factor para caer en confianzas traicioneras. Mérida puede ser un buen ejemplo de que en esta categoría cualquier conjunto puede amargarte la tarde, máxime, en tierras jienenses, un lugar poco propicio para el conjunto albinegro.

Y es que Jaén no es precisamente una tierra prometida para un Castellón que solo ha conseguido una victoria en 13 visitas a dicha provincia, amén de perder un ascenso en 1965 y registrar un saldo de un único triunfo, y de ello hace 40 años, y un total de cuatro derrotas en las últimas cinco visitas a la localidad de Linares.

Así pues, los castellonenses juegan también contra la historia, aunque eso sí, con el foco puesto en seguir sumando de tres en tres cuando apenas restan 11 puntos para cantar el alirón y, con ello, el ansiado ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional.

Duelo antagónico

Si en la capital de la Plana todo es alegría e ilusión, Linares vive la otra cara de la moneda. Tras unas últimas temporadas en las que los azulillos miraban más hacía la zona de play-off, una promoción que disputaron hace dos temporadas, en la presente la irregularidad ha provocado que los andaluces lleguen a la 33ª jornada a tres puntos de la permanencia. Los linarenses, además, vienen de sufrir una durísima derrota en el campo del Ceuta, donde cayeron por 4-0, resultado que terminó provocando la destitución del entrenador David Campaña. Su relevo, Romerito, se estrenará este domingo.

La necesidad del rival, el contexto, con nuevo entrenador, y el campo, un estadio en el que la gente siempre aprieta, son factores para etiquetar el partido como trampa. No tan lejos queda aquella infausta tarde de mayo del 2015, en la que el Castellón comenzó a quedarse sin el ascenso a Segunda División B tras ganar la Liga con Calderé, a la que siguió, hace dos cursos, otra desgraciada jornada con una abultada derrota por 3-0.

Schreuder mantiene las bajas de Lars Veldwijk, Salva Ruiz, Suero y Traoré. Por el contrario regresa a la convocatoria Calavera. Con todo, el neerlandés volverá apostar por Gonzalo bajo palos; y Chirino, Alberto Jiménez y Jozhua Vertrouwd apuntan a la línea de retaguardia. En el centro del campo Lottin y Óscar Gil podrían tener continuidad, con Manu Sánchez en el carril derecho y Raúl Sánchez en el izquierdo. Por delante Douglas y Medunjanin escoltarán a un Jesús de Miguel que volverá a ser la punta de lanza de los albinegros. El Castellón quiere acercarse a un ascenso que roza con las manos. Dick Schreuder no contempla relajación alguna en Linares.

Albinegros en Linares y pantalla gigante en Castellón

El Castellón no estará solo este domingo en Linares. Suena a tópico, pero no por ello debe pasar desapercibido. Un centenar de aficionados se desplazarán a Linares, muchos de ellos con el bus de la Fedpecas, que parte de Castalia a las 10.00 horas. Por su parte, aquellos ‘orelluts’ que no se desplacen podrán vivir el duelo en el CCEstepark, donde estará instalada una pantalla gigante para seguir el encuentro.

Linares Deportivo - CD Castellón / RDM

Suscríbete para seguir leyendo