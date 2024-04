CD Castellón | Schreuder confirma la recuperación de una pieza importante para el partido contra el Linares

El Castellón encara la próxima jornada desde el liderato. A falta de seis partidos para la conclusión de la Liga regular, los albinegros manejan ocho puntos de distancia con el segundo clasificado. El entrenador orellut, Dick Schreuder, ha analizado la actualidad de los orelluts en la antesala de la visita del domingo al feudo del Linares (18.00 horas). "No hacemos cálculos por el ascenso. Solo miramos al próximo partido", ha asegurado.

La presión de la primera plaza

"Durante todo el año tratamos de estar centrados en el próximo rival, nada más. Hacer las cosas de siempre, y tratar de hacerlas cada vez un poco mejor. Cuando todo es positivo a nuestro alrededor, no caer en la arrogancia; y cuando perdemos y no es tan positivo, no sobrereaccionar con las derrotas y seguir con lo mismo, con nuestro trabajo. Lo que pasó contra el Córdoba puede volver a pasar. Lo que le pasó al Barcelona contra el PSG, con una expulsión que lo cambia todo, puede pasar. Así es el fútbol, todo puede pasar, pero el nuestro es un proceso a largo plazo. Necesitamos estar tranquilos y centrarnos en el proceso, y nuestra labor es ayudar y guiar a los futbolistas para ello".

Jugadores de vuelta

Schreuder confirmó que el defensa Borja Granero y el centrocampista Josep Calavera formarán parte de la expedición que viajará a Linares. Hasta el último momento no decidirán si juegan, y en ese caso, cuántos minutos. Quien está casi descartado es el mediapunta Israel Suero. Tampoco llegan a tiempo el defensa Salva Ruiz, el extremo Mamadou Traoré y el delantero Lars Veldwijk.

El próximo rival

El Linares estrena entrenador: Antoñito. "Quizá el cambio de entrenador haya rebajado la tensión para ellos, y quizá sea más difícil para nosotros. Respetamos a todos los rivales porque es una Liga difícil, sobre todo fuera de casa. Debemos estar tranquilos porque pase lo que pase seguiremos en una buena posición. No sabemos bien qué partido esperar con el cambio de entrenador, aunque sabemos qué hacían antes. Trataremos de controlar el partido, pero siempre es más difícil a domicilio".

Los pitos en Castalia

Schreuder fue preguntado por los esporádicos silbidos que se escucharon en el último partido en Castalia. "Aunque pitaran, igual vienen a ver el partido, así que les gustará nuestro estilo. ¿Qué puedo decir? Llevamos más puntos que nunca... Estos jugadores, por cómo trabajan, por todo lo que están haciendo todo el año, por cómo dan siempre el máximo... no lo merecen. Pero si alguien pita no podemos prohibirlo".

El estado de Lars Veldwijk

El ariete albinegro sigue avanzando en su recuperación. "Va bien. Tuvo una operación en la espalda. No quiero dar plazos, pero está haciendo todo para ayudar al equipo a final de temporada. La próxima semana puede empezar a realizar algunos ejercicios con el equipo".