El anuncio del cierre de la unidad productiva de la compañía cerámica Roca Tiles, en la Vall d'Uixó, ha sacudido el sector azulejero. Una decisión tomada por el grupo propietario de la firma, la multinacional mexicana Lamosa, que supone la presentación de un expediente de despido colectivo para las personas dedicadas al departamento de producción. Aproximadamente, unas 140 de las 182 que están empleadas en la industria. No se esperan movimientos en otras áreas de la firma como almacenes, administración o ventas.

Transcurridas apenas unas horas desde que se ha conocido la noticia, el presidente de la patronal de fabricantes de cerámica (Ascer), Vicente Nomdedeu, ha hecho una primera valoración sobre este asunto, que se suma a las pérdidas de puestos de trabajo y paros temporales (ERTE) que afectan al principal sector industrial de Castellón.

Pendiente de las conversaciones

Nomdedeu afirmó "no tener más datos" de los que ya han sido publicados por los medios de comunicación, pero comentó que en este tipo de procesos, "por experiencia, hasta que no finalicen las conversaciones" entre la empresa y los representantes de los trabajadores "no sabremos cuántos serán los afectados finales". Una afirmación que se justifica en los ERE presentados y aprobados en el último año, con un número final de afectados muy elevado, y que posteriormente se reduce en las negociaciones. "Habrá que ver con los comités para ver como se producen las recolocaciones y despidos", dijo.

Inicio del proceso

El comienzo del diálogo entre la compañía y los sindicatos tendrá lugar el próximo martes, cuando se conocerán los primeros datos de esta medida. Desde la representación sindical se teme que la producción no regrese a la Vall, y que la fabricación se lleve a cabo en las instalaciones de Baldocer. Una empresa distinta a Roca Tiles, pero que también es propiedad del grupo Lamosa.

Impacto laboral

El presidente de Ascer advirtió del problema laboral que sufre el sector. "Hemos caído un 35% en producción, un 32% en ventas y solo un 12% en personal". Expone que con estos números, "las cuentas de explotación de las empresas no aguantan: los recursos se tienen que ajustar; lo más preciado y que marca la diferencia es el empleo, pero también tiene que ajustarse", reconoció.

En cuanto a las perspectivas de la nueva edición de la feria Cevisama, que se celebra del 26 de febrero al 1 de marzo, Nomdedeu cree que la asistencia "será similar a la del año pasado", y comentó sobre la ausencia de algunas firmas que algunas han tomado esta decisión "por estrategia, y otras por su economía", pero que desde Ascer "estaremos pendientes de la feria para ver si hay un revulsivo". Además, recordó que empresas "que estuvieron el año pasado han cerrado", debido a que la crisis energética las ha arrastrado.