La Junta Local Fallera de la Vall d'Uixó no buscará una fecha alternativa en el segundo trimestre del año para celebrar sus fiestas. Así se decidió ayer en la reunión extraordinaria convocada con los presidentes de las diferentes comisiones de la ciudad.

A pesar de que, en la línea establecida por la Junta Central Fallera y el Ayuntamiento de València, en el mes de marzo se apuntó a esa posibilidad, la de esperar una evolución positiva de la pandemia y un avance de las vacunaciones para plantear unas Fallas en verano u otoño, en la Vall han considerado más oportuno dejar esa convocatoria para el 2022.

Sí que habrá Cruces de Mayo

Otro de los acuerdos alcanzados ha sido no descartar la popular cita del 1 de Mayo, con la plantación de las tradiciones cruces florales en el espacio donde habitualmente se ubican las fallas. Desde la JLF inciden en que la voluntad es hacerlo posible, aunque finalmente será así o no dependiendo de las restricciones. Si la situación sanitaria no lo desaconseja, las comisiones sí que podrán confeccionar y exponer sus Cruces de Mayo.

Entre los asuntos que se trataron también estaba cómo abordar el hecho de que en el 2021 celebran los 25 años de su creación. Lo que se ha planteado es «organizar en septiembre un acto de homenaje, con una exposición y si fuera posible una comida» para conmemorar una fecha tan relevante para quienes viven estas fiestas desde dentro. Trabajaran en esa línea, aunque siempre con el condicionante de la evolución de la pandemia y el avance de la vacunación.