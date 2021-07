Alrededor de medio centenar de viviendas situadas en pleno centro de Burriana están teniendo un inicio de verano complicado. La culpa es de unos seres vivos tan diminutos como odiados por la gran mayoría de la población. Una plaga de cucarachas se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para los vecinos de la zona colindante a la calle Barranquet de la localidad de la Plana Baixa, que desde hace casi un mes están obligados a convivir con estos molestos insectos, que han invadido tanto las calles como los hogares de estas familias que denuncian la inacción de las autoridades para poner solución al problema.

"El año pasado, al final del verano, ya tuvimos una plaga de este tipo. Ahora se vuelve a repetir. Hace muchos días que hemos presentado una reclamación ante el Ayuntamiento, solicitando que se ponga remedio, fumigando o por los medios que haga falta, pero de momento no nos hacen caso", denuncia Encarna Martínez, portavoz de los afectados por esta plaga. Ella y otros vecinos de la zona, de las calles Mare de Déu d'Agost y San Isidro, dos de las más afectadas, se han encargado de recoger firmas para protestar ante el consistorio.

Las cucarachas no solo campan a sus anchas por calles y aceras, sino que han entrado a formar parte de las viviendas, donde algunos vecinos han intentado poner una solución individual al problema. "Varios vecinos han contactado con empresas de fumigación, pero estas advierten que la presencia de insectos se reproducirá mientras no se ataque el núcleo, principalmente e n los alcantarillados, desde donde emergen a la superficie estos insectos. El hecho de tratarse de una especie de insectos voladores hace que la plaga se extienda no solo a las plantas bajas de las viviendas, sino también a los pisos superiores.

Más plagas

La de cucarachas no es la única plaga que ha causado molestias en varias zonas de la localidad. Garrapatas y hormigas voladoras también están causando problemas a los vecinos de Burriana, sin olvidar la proliferación de aves como urracas y gaviotas, que también han invadido algunos espacios de la localidad en busca de alimento.

Recientemente el Ayuntamiento de Burriana se encargó de la limpieza y desbroce del tramo urbano cauce del río Anna en el tramo urbano, desde la confluencia de la ronda Músico Ibáñez con la avenida San Juan Bosco hasta el camí la Cossa, para mantener acondicionada la zona y evitar la proliferación de plagas, problemática que también se ha denunciado por vecinos y usuarios del Clot de la Mare de Déu o del Arenal.