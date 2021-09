La oposición en el Ayuntamiento de Nules no ha tardado en reaccionar a las declaraciones ayer a Mediterráneo del alcalde, David García, en las que responsabilizaba a PSOE y PP de «bloquear» una modificación de créditos con la que pretendía acometer la parte proporcional que le toca al municipio para arreglar el camí la Ratlla, que comparte con Burriana.

Tras la denuncia hecha pública este fin de semana por el concejal de Servicios Públicos de Burriana, Vicente Aparisi, en la que acusaba a García de demostrar «un desinterés y abandono reiterado» de esta vía, y la reacción del munícipe en la que señaló que la oposición paralizó su propuesta de dotar de crédito la partida correspondiente, los portavoces socialista y popular de Nules han coincidido en afearle su «habitual tendencia» a responsabilizarlos de cualquier problema por su «nula gestión».

Sin presupuesto 2021

Desde el PP, Mª Victoria Marzal apuntó que «es fácil tirar la culpa a los demás de la propia incompetencia» y añadió: «Ellos son los que deciden si tiran una traca, hacen un convite, arreglan el teatro o los caminos, no nosotros». Lo que sí exige la oposición es «que prepare unos presupuestos, pero nada». En el ecuador del mes de septiembre, el equipo de gobierno todavía no ha llevado a pleno una propuesta económica para este 2021, recuerda.

El portavoz socialista, Adrián Sorribes, matizó la afirmación de García sobre el bloqueo de la modificación de créditos al remarcar que «el equipo de gobierno plantea estas operaciones sin presentar memorias detalladas de cómo y dónde van a gastar el dinero», lo que les genera «desconfianza» porque «no hay garantía de que vayan a cumplir lo que nos dicen».

En el pasado pleno, el PSOE consintió aprobar una parte de esa modificación, la que correspondía con la aportación de 40.000 euros a una subvención del Estado para reparar caminos afectados por el temporal Gloria, «para que no se pierda la ayuda», pero el camí la Ratlla no podría incluirse por no estar en ese caso.