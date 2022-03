Tras una reunión de tres horas en la que Nordex expuso al comité de empresa las razones que, según su postura, justificarían el cierre de la planta de la Vall --una información confidencial de la cual no pueden dar detalles-- y en la que, según los trabajadores, no aportaron nada respecto de las recolocaciones y la posibilidad de evitar el cierre, representantes de los empleados estuvieron ayer en València para reunirse con el conseller de Economía, Rafael Climent.

Aseguran que el responsable autonómico, «se interesó por los problemas de todos y cada uno de los trabajadores», y les trasladó su «compromiso con el mantenimiento de los empleos», lo que plasmó en su ofrecimiento de «poner a nuestra disposición todos los medios de la Conselleria». Según les aseguró, «ve con preocupación el mantenimiento del ERE».

El comité de empresa no va a desfallecer a la hora de negociar con la multinacional de producción de aerogeneradores para evitar ese desenlace. En la reunión que mantuvieron por la mañana, «les trasladamos preguntas sobre cifras de logística que no nos cuadran», porque están convencidos de que lo que están haciendo es «maquillar la deslocalización, que es lo que quieren hacer». No se trataron condiciones del cierre.

Mañana hay convocada una protesta, a las 12.00 horas, en la plaza del Centro de la Vall.