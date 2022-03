Vilanova d'Alcolea recuperará su Sant Antoni el 2 de abril

Vilanova d’Alcolea ya vislumbra en el horizonte una nueva fecha para celebrar su esperado Sant Antoni. Tras aplazar en enero la celebración de la fiesta por el aumento de contagios, una decisión que adoptaron otros muchos municipios de Castellón ante el repunte de casos, los mayorales (cada año se encargan de organizar los actos los vecinos de una calle) han decidido que rendirán finalmente homenaje al patrón de los animales el 2 de abril.

Así lo desvela en la televisión de Mediterráneo, Medi TV, el alcalde de Vilanova, Francisco Oller Capdevila, que cuenta en La Panderola que la elección de esta nueva fecha no ha contado con pleno consenso entre los organizadores al ser una época muy atípica para celebrar la fiesta. «Algunos decían que no era el momento, porque, entre otras cosas, la hoguera de los mayorales, que es la primera que se enciende, es siempre a les 19.00 horas y, claro, en abril a esa hora aún será de día», detalla.

Pese a las posibles discrepancias, la sensación mayoritaria es que no querían que el municipio se quedara por segundo año consecutivo sin su celebración más popular, al ser uno de los Sant Antonis más concurridos y de mayor tradición de la provincia.

Sin castillo de fuegos

Más allá de llevar la mascarilla en aquellos puntos en los que no pueda respetarse la distancia de seguridad, la gran diferencia del Sant Antoni de este año respecto al de los tiempos precovid es que no dispararán el castillo de fuegos que solían lanzar tras el encendido de la hoguera de la calle de los mayorales, ya que aún no habrá anochecido.

Por lo demás, no faltarán la bendición de animales en la iglesia, la multitudinaria matxà («una procesión donde se recorren todos los viales de la localidad, en los que hay hogueras», define el alcalde) y el regreso, como última parada, a la calle de los mayorales, en la que tendrá lugar el tropell (una carrera de caballos en los que los jinetes van sin montura) y el tradicional reparto de coquetes.