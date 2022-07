La Vall d'Uixó vuelve a licitar las obras del puente industrial, pero un 25% más caras

La Vall d’Uixó ya ha publicado los pliegos de condiciones para la contratación de las obras del puente industrial, que unirá los polígonos Belcaire y Mezquita. El Ayuntamiento vuelve a licitar así en una segunda convocatoria los trabajos, con una diferencia sustancial respecto al primer intento, ya que ahora sí contemplan un incremento de los costes del 25% respecto del presupuesto inicial.

Este ha sido un trámite inevitable después de que en el procedimiento anterior no se presentara ninguna empresa al concurso. Parecía imposible que nadie estuviera interesado en realizar una infraestructura que supone una inversión de 1,4 millones, pero como le trasladaron las constructoras al Ayuntamiento tras el chasco inicial, el proyecto y el presupuesto planteados no tenían en cuenta el actual encarecimiento de las materias primas, por lo que las obras no resultaban rentables.

La oficina técnica del departamento de Urbanismo ha hecho lo que la alcaldesa, Tania Baños, anunció. En vez de reiniciar todos los trámites y ampliar la aportación económica --la Generalitat estaba dispuesta a asumirlo--, han redefinido las bases de la licitación para no lastrar la ejecución del proyecto con un retraso que sería de muchos meses. Así, como confirmó ayer el concejal del área, Javier Ferreres, en una primera fase construirán la infraestructura, incluidos viales y aceras, con ese 25% de encarecimiento incluido, pero dejarán fuera para una segunda fase «la parte peatonal y los accesos».

Subvención del Ivace

Ese factor no quiere decir que las obras vayan a quedar incompletas cuando se consuma el presupuesto y se acabe la primera fase. La intervención continuará hasta finalizarse, aunque el dinero restante --que podría rondar los 400.000 euros adicionales-- se sufragará en el 2023 con cargo a las subvenciones que cada año concede el Ivace para la modernización de los polígonos industriales, y el Ayuntamiento completará la parte sobrante que quede.

Ferreres insiste en que esta era la solución más ventajosa para los intereses de la ciudad, que necesita con urgencia la construcción de este puente para poder ampliar su suelo empresarial disponible. «Renegociar con la Generalitat el convenio firmado para que aumentara su inversión hubiera retrasado la obra», dice, ya que de este modo, solo han perdido dos meses sobre la planificación inicial.

Las empresas tienen hasta el próximo 8 de agosto para preparar su oferta y el concejal espera ahora que, con esa revisión de costes y «ese aumento de precios del 25%, sí que se presenten» y pueda avanzarse en la contratación.