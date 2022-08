Por reiterado no deja de ser cierto que Les Penyes en Festes de la Vall siempre han tenido que lidiar con el calor propio de agosto, pero este año parece que no haya agua suficiente en la emblemática fuente de la plaça del Mercat para aliviar el bochorno. Pese a ello, el ánimo no ha decaído hoy. Por segundo día consecutivo, el coso taurino ha presentado un aspecto inmejorable, con ganas de fiesta y de comprobar el plantel que Hermanos Calí iba a presentar en el Concurso Nacional de Ganaderías.

Cali ha actuado después de una mañana de encierro y prueba de vacas con Joan Faet, de Almenara, que en vísperas de su intervención recordaba que un 30 de julio de hace cuatro años sus animales protagonizaron una milagrosa fuga al salirse toda la manada del recinto del encierro y acabar en el parking del Conservatorio. Fue milagrosa porque nada pasó, para lo que podía haber pasado. Un suceso excepcional aquel que no tuvo nada que ver con la carrera partida, pero fluida, que el ganado del mismo hierro ofreció ayer. Hermanos Cali ha debutado en el concurso por la tarde y aunque su presentación no ha sido estable, ha empezado algo flojo, lo ha compensado con una buena segunda parte y, en conjunto, el ganadero estaba satisfecho. Al fin y al cabo, por ahora, suyos son la mejor vaca, Podadora (con 30 puntos) y el mejor toro, Tendero (18,5 puntos) que se han posicionado en lo alto del podium, aunque en conjunto, la de Moixent se queda en segundo lugar con 154,5 puntos. Y aunque los taurinos fueron los actos centrales de mañana, tarde y noche, pues al cierre de esta edición se celebraba el concurso de emboladores con toros de El Gallo (Moncofa), muy cerca de la plaza, el espacio musical y gastronómico, volvió a reivindicarse como la mejor alternativa posible.