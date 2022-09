Unas fiestas de Castellón se quedan sin toros por un error burocrático: envían la documentación fuera de plazo

Las fiestas de Sorita no tendrán bous al carrer por un error burocrático del Ayuntamiento y la inflexibilidad de la normativa autonómica. La noticia ha levantado indignación entre los vecinos que ven cómo las citas taurinas caen del programa que arranca este miércoles y finaliza el próximo domingo, en honor a la Virgen de la Balma.

El consistorio admite el fallo en la tramitación y el alcalde, José Ramón Guarch, explica que «enviamos la documentación con 10 días de margen, que era el tiempo que nos demandaban antes, pero la actual norma exige un mínimo de 15». Esta demora en el papeleo es la que la Conselleria de Justicia esgrime para no conceder los permisos. «Sin esta aprobación, no podemos organizar propuestas taurinas. Nos duele mucho, pero no podemos hacer nada más», como manifiesta el primer edil.

Críticas

La indignación es total entre residentes y las redes sociales son en un hervidero en el que se exigen responsabilidades. El vecino y ganadero de reses bravas de la localidad, Javier Barberán Guarch, reprocha que «es una vergüenza lo que ha pasado». Asimismo, clama ante la imposibilidad de soltar las reses: «Me duele en especial porque es mi pueblo y nos quedaremos sin bous».

De todos modos, este miércoles la comisión de fiestas y el Ayuntamiento decidieron reubicar estos actos con toros y vacas, que iban a empezar el viernes para el 8 de octubre. Como alternativa, ofrecerán una charanga y un parque de hinchables para el viernes 9 y un correfoc, el sábado 10.

Las celebraciones de esta semana son las más esperadas del año e incluyen orquestas, procesiones, actividades infantiles y bous al carrer. De hecho, en la agenda oficial aparecen corros de vacas o un toro embolado y hoy era el día de montaje de las barreras. Una de las jornadas principales será el sábado, con la procesión hasta el santuario de la Balma, a las 9.30 horas, y a partir de las 10.30 la representación en la Creu Coberta de la lucha entre el Ángel y el Demonio.