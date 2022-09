De película fue el robo que se perpetuó en la madrugada del domingo en el estanco Brigida de la playa de Moncofa. Sobre las tres de la madrugada cuatro individuos con un BMW blanco, rompieron el cristal blindado de la fachada principal del establecimiento. Y con suma rapidez desplegaron una sábana y se llevaron todo el tabaco que de las estanterías para dar servicio a los clientes del domingo.

También se llevaron las dos cajas registradoras y dejaron un enorme destrozo, primero rompiendo el cristal, que quedó esparcido por todo el interior del estanco, así como tiraron estanterías que serán irrecuperables.

La policía local se personó en el lugar de los hechos e inició una persecución y los delincuentes se adentraron por la AP-7 en dirección Valencia, a los que fueron siguiendo los agentes fueron persiguiendo y para tratar de despistarlos, fueron lanzando extintores a la calzada para evitar que el vehículo policial se acercara, hasta que uno de los extintores ha explotado y al salir el polvo blanco, han perdido al vehículo con los cuatro atracadores.

Una vez avisada la propietaria del suceso, se han puesto manos a la obra para tratar de adecentar el local y dejar en perfecto estado de uso el establecimiento y poder dar servicio a los clientes que han pasado el fin de semana en la playa de Moncofa.

María Rosa Isach, propietaria del local, ha manifestado que “nos vemos impotentes, cuando no roban en un establecimiento lo hacen en otro, no hay policía, no hay ningún tipo de vigilancia y estamos a expensas de que los ladrones decidan a que local entrar. La playa de Moncofa es sumamente importante para que haya más Policía Local y Guardia Civil y hay que buscar una solución, porque estamos desamparados”.

“Aún no hemos calculado el daño ocasionado, ni el montante económico de todo lo robado, pero será una cantidad importante, en la que pienso que se podría haber evitado, no solo en mi establecimiento, si no en todos los que entran a robar al menos en la playa de Moncofa”, señala Isach

Según testigos estos atracadores llevan a cabo el mismo modus operandis, es decir, son varios los que actúan. La pasada semana entraron en un bar también de esta playa, así como en la gasolinera, donde sustrajeron el dinero de la máquina de tabaco. Es decir, son personas que al parecer conocen todos los entresijos de los establecimientos de la playa de Moncofa, que con la llegada de septiembre baja el número de habitantes y después de estudiar como hacer el atraco, actúan con todo el desparpajo del mundo y en esta ocasión el objetivo ha sido el estanco de Brigida.