El Hospital de Vinaròs no tendrá personal para cubrir las guardias de radiología a partir de enero

Los jefes de servicio del Hospital de Vinaròs han remitido una carta al Síndic de Greuges advirtiendo de “la grave y preocupante situación” que está sufriendo el centro. Una situación que aseguran que “va a empeorar, aún más a partir del día 1 de enero de 2023, si no se pone remedio de forma urgente”.

En dicha fecha, dicen, uno de los servicios centrales, concretamente el Servicio de Radiología no va a disponer de personal suficiente para cubrir todas las guardias de 24 horas a partir del día 1 de enero. Una situación que señalan que será debida a la escasa plantilla de facultativos, a que recientemente se han marchado dos facultativos jóvenes a otros hospitales con ofertas profesionales más atractivas y las bajas laborales de larga duración que no han sido sustituidas.

A ello hay que sumar una plantilla de facultativos envejecida, ya que más de la mitad de la misma tiene más 60 años, con derecho, por tanto, a no realizar guardias de atención continuada y que tan solo habrá 3 facultativos en plantilla para cubrir todas las guardias de 24 horas todos los días del año, uno de ellos mayor de 60 años.

Servicio "al borde del colapso"

“Todos estos factores han llevado al Servicio de Radiología al borde del colapso”, aseguran.

Los jefes de servicio explican que hasta ahora “se ha podido atender las guardias de radiología debido a la colaboración de varios radiólogos de otros centros que han acudido durante los últimos años a completar la cobertura de guardias, que por nuestra parte era imposible realizar con nuestros recursos humanos”.

Sin embargo, indican que esta situación empeorará el día 1 de enero de 2023, ya que partir de esta fecha, el Servicio de Radiología del Hospital de Vinaròs “no podrá cubrir todas las guardias de radiología de 24 horas con la presencia física de los radiólogos, debido a que no podrá contar con la ayuda externa con la que ha venido contando los años anteriores, de modo, que será imposible la cobertura de todas las guardias”. Esto implicará una merma muy importante en la ya deteriorada calidad de la asistencia sanitaria que se ofrece a los pacientes en el Departamento de Salud.

También apuntan que las consecuencias de no tener guardia de radiología en el Hospital de Vinaròs supondrán el retraso en la atención de pacientes politraumatizados que deberán ser remitidos al hospital de referencia que conlleva demora en la atención, retraso en la atención de los pacientes en código ictus, donde también es tan importante el factor tiempo en la evolución del mismo, dificultad y retraso en la valoración de las complicaciones que se presenten en pacientes hospitalizados en planta y en UCI que se tendrán que manejar sin la ayuda de pruebas radiológicas fundamentales para su valoración y tratamiento o retraso en la valoración de complicaciones en pacientes postquirúrgicos, entre otras.

Un déficit estructural

A todo este escenario, aseguran que “se le suman otros graves déficits estructurales crónicos del hospital que se agudizan de forma episódica en muchos servicios”. “Actualmente no tenemos ningún dermatólogo; hay muy pocos psiquiatras con edad de hacer guardias; no hay psiquiatría infantil; no tenemos cardiólogo infantil; ahora no tenemos reumatólogo; tampoco hay urólogos para cubrir consultas, quirófano, guardias, etc, lo que supone la derivación de muchos pacientes a otros hospitales de la Comunitat, en algunos casos a más de 150 Km”, indican.

También califican “escandalosa” la “aberrante situación” de la ausencia de urólogo de guardia desde hace ya casi un año, que se mantiene sin cambios y que los responsables de la Conselleria de Sanitat hayan sido incapaces de dar una solución real al problema.

“Así, se están provocando infinidad de trastornos en la atención sanitaria más elemental que recibe la población del departamento”, concluyen.