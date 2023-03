Un vecino de Castellón, clave en la lucha contra el cáncer en toda Europa

La investigación es primordial en la lucha contra el cáncer para salvar vidas. Y el análisis de las imágenes oncológicas se ha convertido en una pieza clave para agilizar el diagnóstico, tratamiento y la atención de la enfermedad.

Un vecino de Benicarló, Ángel Alberich-Bayarri, está implicado en un proyecto (creado junto a la Comisión Europea) para desarrollar el biobanco de imágenes de cáncer más grande de Europa, ya que centralizará datos de más de 100.000 pacientes de todo el continente, lo que supone más de 60 millones de archivos.

Alberich-Bayarri, de 38 años, tuvo claro desde joven que quería aprovechar la tecnología para mejorar la medicina. «A los 18 años me fui a València a estudiar Ingeniería de las Telecomunicaciones. Mientras me adentraba más en la carrera, no acababa de convencerme el sector de la telefonía y redes, pero notaba que, en términos de tecnología, al sector médico le faltaba mucho por hacer. Entonces, mi novia Blanca --ahora esposa--, también de Benicarló, estudiaba medicina y yo echaba en falta un propósito similar al de la medicina, pero en mi carrera», explica.

La empresa que impulsó, Quibim, es un referente internacional en la aplicación de la inteligencia artificial al análisis de las imágenes médicas

«Por ello decidí orientarme en esa trayectoria profesional, basado en aplicar mis conocimientos en procesamiento de imagen a las imágenes médicas de resonancia, TAC, PET, que se utilizan principalmente en hospitales y, específicamente, en oncología», dice. Posteriormente, hizo la tesis doctoral y, en 2015, decidió emprender e impulsar Quibim, que al día de hoy se ha convertido en un referente internacional en la aplicación de la inteligencia artificial al análisis de las imágenes médicas.

Divulgación en Benicarló

El CEO de esta empresa líder en tecnología de imagen médica siempre ha tenido «muy claras» sus raíces. «Constantemente viajo a Benicarló, donde he creado una asociación de divulgación científica, y traemos a investigadores y científicos para charlas. Organizamos también la semana de la ciencia de Benicarló junto al Ayuntamiento y son iniciativas que me hacen sentir muy orgulloso», comenta.

«El proyecto permitirá a especialistas de salud del mundo acceder a los casos y avanzar en la lucha contra el cáncer»

Implicado al máximo en el proyecto Eucaim para crear lo que será una gran biblioteca de imágenes de cáncer on line, para permitir el acceso a estos casos a los especialistas de salud de todo el mundo y colaborar en la lucha contra esta enfermedad, Alberich-Bayarri se muestra emocionado por la relevancia de esta iniciativa pionera.

«La imagen médica está acompañándonos en todas las fases de la enfermedad. La mayor parte de lesiones tumorales se detectan con imagen médica, también la imagen está en el diagnóstico, en el posterior tratamiento y en la evaluación de la eficacia del mismo. Una vez nos curamos, la vigilancia anual o semestral de que no vuelva a repetir la enfermedad igualmente se realiza a través de la imagen médica, pero a pesar de la gran relevancia de la imagen, la información actual está muy fragmentada», puntualiza el benicarlando.

Cada hospital tiene su banco de imágenes y sus datos «y, por ello, no es posible investigar con grandes cantidades de datos, lo que permitiría obtener mejores resultados para detectar el cáncer, diagnosticarlo y crear algoritmos para la predicción de lo que le ocurrirá al paciente a partir de imágenes».

Avances contra el cáncer

Este proyecto precisamente responde a ese problema, a crear ese gran biobanco de imágenes de toda Europa, y permitir a los investigadores, la industria farmacéutica y la comunidad científica en general, avanzar mucho más rápido en la lucha contra el cáncer. Concretamente, la estructura central de Eucaim se basará en la plataforma de gestión de datos de imágenes de Quibim, empresa que impulsó y que se encargará, entre otras, de la implementación del Hub Central del pionero proyecto enfocado a salvar vidas.