El PSPV-PSOE de la província de Castelló ha celebrat aquest matí l'acte 'Lideratges femenins al món rural: lluitem per la igualtat' a Albocàsser on s'ha posat en valor el “gran potencial” de les candidates socialistes a les comarques del nord de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. En l'acte han participat Isalbel Albalat, alcaldessa d'Albocàsser; Ernestina Borràs, alcaldessa de Càlig; Èlia Garcia, candidata a l'alcaldia de Benassal; Lourdes Cuartiella, candidata a l'alcaldia de Sant Rafael del Riu; i Itziar Lafita, candidata a l'alcaldia de la Serratella. Un col·loqui organitzat i moderat per María Victoria Garrido, secretaria d'Igualtat provincial, i Elena Doménech, secretaria d'Igualtat comarcal.

Durant la jornada, s'ha remarcat la capacitat de les cinc candidates per a liderar projectes que transformen els seus municipis amb serveis municipals de qualitat. "Als pobles es té la percepció que les dones encara estan limitades per a ser alcaldesses, i per això ens presentem, per a continuar canviant la societat des dels ajuntaments. Per eixe motiu ser dona és un reforç per a donar eixe pas".

Totes cinc han coincidit en afirmar que "estem trencant estereotips i canviant la percepció cap a una política basada en el treball, en el diàleg, en eixa política en positiu". "Que algú qüestione que per ser dones no podem ser alcaldesses és un motiu més per a rebel·lar-nos i donar la cara. Un motiu per ser inconformistes".

Polítiques socials

També han participat de l'acte el secretari general provincial, Samuel Falomir, la vicesecretària general i d'Igualtat del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, i la secretària general comarcal, Ana Besalduch. Tres dirigents socialistes que han ressaltat com les polítiques socials dels governs socialistes han millorat la vida a l'àmbit rural amb iniciatives com la lluita contra l'exclusió financera, les escoles matineres, els SPAP (Servei de Promoció i Autonomia Personal), noves infraestructures com la passarel·la de Sant Rafael del Riu, o les escoletes de 2 a 3 anys. "Hem treballat tant des dels governs com des de l'oposició per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes", ha destacat Falomir.

Per la seua part, Ana Domínguez ha reivindicat la valentia de les candidates i alcaldesses. "És molt important que fan un pas endavant per aplicar una política adaptada als seus municipis amb eixa visió progressista i feminista". Garrido s'ha unit a aquestes paraules amb la ferma convicció que el pròxim 28 de maig guanyarem la Generalitat, la Diputació de Castelló i ampliarem la representació municipal "per fer de Castelló una província més socialista, més feminista i amb més futur al davant". Finalment, Besalduch ha afirmat que "els pobles són llocs on viure, no un lloc de passada, i els governs socialistes anem a continuar treballant per a dur millors serveis i infraestructures a tot el territori".