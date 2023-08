En pleno verano y temporada alta turística, la Dirección General de Costas ha enviado una notificación al propietario del restaurante-pizzería Vika, en la playa de Moncofa, para avisarle de que no cuenta con el permiso para mantener la terraza que tiene instalada en la acera que da a la avenida Mare Nostrum, por lo que insta al negocio a que deje de inmediato de sacar sus mesas y sus sillas a la calle.

El motivo es que en la fachada marítima de Moncofa, el deslinde que delimita el dominio público marítimo-terrestre discurre por delante de las fachadas de las edificaciones de segunda fila (no solo las de primera línea de playa), de manera que toda la avenida Mare Nostrum está en manos de Costas. Por esa razón, como este restaurante no tiene la concesión, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica ha tomado la decisión de no renovar al local la autorización de instalar la terraza y ordena que la retire antes de acabar el verano.

Ante esa advertencia de Costas, cuatro concejales del equipo de gobierno (PP), con el alcalde a la cabeza, Wences Alós, realizaron este martes una rueda de prensa a la puerta del local para mostrar su apoyo al dueño. «Queremos denunciar la indefensión que está padeciendo este propietario, que regenta un local que lleva más de 40 años dando servicio a los turistas y visitantes que durante todo el año recibe la playa», comenta.

El primer edil considera que ese aviso es «una injusticia en todos los sentidos». «Con decisiones de este calibre, nos podemos estar jugando una gran parte de la economía local, porque en cualquier momento Costas puede no renovar el permiso de las numerosas terrazas de locales de ocio y restauración que hay en la avenida Mare Nostrum, que es de su propiedad», hace hincapié Alós.

Empleos en juego

Para más inri, el alcalde lamenta que «la decisión está tomada» y Costas «no quiere ni que finalice el verano, sin pensar que se está jugando con la economía familiar, puestos de trabajo y un servicio para clientes y usuarios que diariamente acuden a este local». Y saca a la palestra una larga de reivindicación de su partido. «Se tiene que modificar la Ley de Costas para hacerla compatible con las actividades económicas y para que las casetas centenarias continúen siendo un atractivo turístico», solicita.

Alós advierte de que así no solo ponen en peligro el aliciente turístico de Moncofa, sino que también ponen en riesgo la subsistencia de un negocio, ya que la hostelería de la costa obtiene la mayoría de ingresos ahora en verano.