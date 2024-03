La falta de actores deja sin ‘Passió per la Trencà’ a Alcalà

¿Un adiós definitivo a La Passió per la Trencà de Alcalà de Xivert o un hasta luego? Lo cierto que es esta representación que durante cerca de dos horas interpretaba la pasión, vida y muerte de Jesús de Nazaret no se llevará a cabo en esta Semana Santa del 2024 porque son muchos los actores que días atrás no se presentaron a los preparativos para esta edición, lo que ha llevado a los responsables a optar finalmente por no realizarla. Quién sabe si es un alto en el camino para reemprenderse en el 2025 si aparecen más actores, o se ha llegado al final del trayecto.

La Passió per la Trencà nació en el 2014 con mucha ilusión y a la vez expectación. Más de 80 actores xivertenses se volcaron en esta representación que, además de focalizarse en la plaza de la Iglesia, también recorría varias calles de la localidad. En total 18 escenas, en las que las escalinatas de la parroquia y de la torre-campanario se convertían en escenario, y en las primeras ediciones llegó a contar con la participación del grupo de bombos y tambores El Repiquet.

Parón de cuatro años

El evento se ha llevado a cabo desde el 2014, con una interrupción de cuatro años. En el 2019 se decidió no hacerla debido a la lluvia; en el 2020 y 2021, por la pandemia; y en 2022, por precaución, tampoco se representó. Sí que se pudo celebrar con normalidad en el 2023 y volvió a ser un éxito, tanto a nivel de representación como de asistencia de público, llenándose la plaza de la Iglesia de centenares de devotos, dando fe de su consolidación y, en base a la expectación que generaba, se traducía en espectadores de otros municipios.

De hecho, desde que hace 10 años se pusiera en escena por primera vez, la Passió per la Trencà fue creciendo paulatinamente desde esa expresión inicial de una inquietud surgida del Grup de Bombos i Tambors El Repiquet. Como si de un orfebre se tratase, las escenas se fueron sumando, una tras otra, a la representación, engarzándose las nuevas, sacándole brillo y lustre a las viejas, para crear un trabajo artesanal que se representa en el marco monumental del Patio de la Iglesia de San Juan Bautista, un decorado mayestático que ha sido testigo de la historia de la localidad. La representación pone de manifiesto el orgullo de pertenencia de los vecinos, expresándolo con esta puesta en escena de 18 cuadros o escenas.