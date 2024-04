Càlig ultima els detalls per iniciar la Fira de Sant Vicent

Ja queda menys per a celebrar a Càlig la XI Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals, que tindrà lloc aquest dissabte i diumenge. Comptarà amb activitats per a tota la família, paradetes de productes de proximitat i, sobretot, forns locals, que oferiran una bona mostra dels dolços calijons, amb la farinosa com a principal protagonista. L’agenda serà possible gràcies al treball conjunt de l’Ajuntament amb les entitats del poble, que faran possible una agenda variada per a tots els públics i totes les edats.

Enguany, amb motiu de l’Any Estellés, també s’oferiran propostes per recordar aquesta important figura de la cultura i les lletres valencianes, amb un Mural d’art urbà al carrer La Raval, a càrrec d’Eva Cutanda. Aquesta artista benicarlanda també ha sigut l’encarregada de dissenyar el cartell anunciador de la Fira, una imatge potent que fa referència als dolços típics calijons. D’altra banda, es pintaran versos d’Estellés a les escales del carrer de la Mare de Déu dels Desemparats.

Pel que fa al programa de la Fira, els actes començaran el dissabte, amb una cercavila per part de l’Agrupació Musical Vila de Càlig i la Colla de Dansaires. A més, actuarà el Grup de Teatre Corronconco, amb el seu humor característic. I es podrà gaudir d’animació per a adults i xiquets, demostracions d’oficis tradicionals, atraccions infantils o una exhibició de falconeria, entre d’altres.

Per altra banda, destaquen activitats com l’entrà de bous a l’estil calijó amb carretilles per als xiquets, organitzada per la penya Els Amics i la penya taurina Calijona; l’àrea de natura de la societat de caçadors San Lorenzo o visites guiades a La Torre, recentment guardonada amb el premi internacional Domus Restauro e Conservazione Fassa Bartolo.

Col·laboració i dinamització

L’alcaldessa, Ernestina Borràs, agraïx la col·laboració de totes les persones que un any més faran possible la Fira. «Gràcies a aquesta feina la mostra arribarà a l’XI edició convertida en tot un referent a la comarca». «Aquest tipus de cites ajuden a dinamitzar l’activitat cultural i l’economia del municipi i és una bona oportunitat per a donar a conéixer els atractius turístics, patrimonials i gastronòmics que pot oferir Càlig», afegix Borràs, qui convida a participar en la Fira.