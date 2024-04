Èxit de participació en l’XI Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals de Càlig

L’Ajuntament ha fet un balanç positiu de l’XI Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals, destacant que es va comptar amb una elevada participació en totes les activitats previstes, a més de rebre la visita de centenars de persones d’arreu de les comarques veïnes. El centre de la localitat es va omplir amb una setantena de paradetes amb productes de proximitat, amb la farinosa com a principal protagonista, on cal assenyalar que es van vendre centenars durant el cap de setmana.

Foto de família de les autoritats que van participar en l'apertura de la Fira. / Mediterráneo

El regidor de Cultura, Òscar Anglés, ha destacat que “des del Govern Municipal agraïm la col·laboració de totes les persones que un any més han fet possible la celebració de la Fira, així com la implicació de les entitats locals i empreses, que també s’han bolcat en la mostra, aconseguint de nou un gran èxit de públic”. D’altra banda, afegia “també volem fer extensius els agraïments als visitants, perquè gràcies a ells la mostra s’ha convertit en tot un referent a la comarca”.

Per la seua banda, l’alcaldessa, Ernestina Borràs, anunciava que l’objectiu de l’Ajuntament és aconseguir el reconeixement de Festa d’Interés Turístic, “una distinció que suposarà impulsar encara més la Fira i permetrà poder aconseguir més subvencions”.