Los socialistas suspenden la gestión sanitaria de Mazón en el departamento de salud de Vinaròs

El diputado socialista a Les Corts y portavoz de sanidad, Rafa Simó y la secretaria general del PSPV de Ports Maestrat y también diputada autonómica, Ana Besalduch, comparecieron este martes junto al portavoz del PSPV Vinaròs, Marc Albella para realizar un balance de la gestión sanitaria del gobierno del PP.

Simó dio un “suspenso” a la gestión sanitaria realizada en los primeros meses del gobierno de Mazón, “y no es un suspenso partidista, porque nos gustaría no tener que criticar la gestión en sanidad, pero su receta mágica para solucionar la falta de profesionales sanitarios en este departamento, su decreto de macroáreas se ha hecho sin diálogo ni consenso ni participación de ninguno de los actores que soportan el sistema público de salud valenciano, y ya anticipamos que no va a solucionar nada, y lo que hará será provocar una fuga de profesionales a las grandes ciudades como Valencia, otras comunidades autonómas y a la sanidad privada”.

El portavoz socialista también lamentó que “se estén derivando muchos pacientes a Valencia con el incomodo y la pérdida de calidad asistencial que supone” y que “nada se sabe del plan de vacaciones para verano “y sospechamos que ese silencio es porque no va a haber un aumento de profesionales en los meses en que más se necesita”.

Por otro lado, criticó la “total inactividad del gobierno de Mazón” para ejecutar el segundo centro de salud de Vinaròs.

Vinaròs, sin centro de día de salud mental

Por último, señaló que Vinaròs es uno de los departamentos que se ha quedado sin centro de día de salud mental. “Se dijo que todos los departamentos de salud lo tendrían y Vinaròs no está entre ellos”, aseguró, añadiendo que “esto nos preocupa porque los niños y jóvenes del departamento de salud de Vinaròs deberán esperar a que antes tengan este servicio otros 17 departamentos, lo cual es una discriminación territorial”.