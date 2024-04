Benicarló comença les obres per a substituir 600 lluminàries en 11 sectors

Aquesta setmana han començat els treballs per a renovar l’enllumenat públic de Benicarló, un projecte emmarcat en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat que suposarà per a l’Ajuntament un estalvi del 61% en despesa energètica. Aquest estalvi també suposarà una reducció d’emissions de CO2 que s’ha calculat en 169 tones per any.

El projecte, que representa una inversió de 261.676,84 euros a càrrec dels Fons Europeus, inclou la substitució d’un total de 598 fanals de tot Benicarló per unes lluminàries noves amb tecnologia LED, que milloraran l’eficiència energètica i afavoriran la transició cap a una economia baixa en carboni.

Els sectors on es durà a terme la renovació són el carrer del Port, plaça dels Mestres del Temple, partida Solades, carrer de Santa Bàrbara, avinguda de les Corts Valencianes, carrer de València, travessera de l’avinguda del Papa Luna, avinguda de Mallorca, passeig de Febrer Soriano, carrer de Peníscola i passeig de la Mar Xica. En total, seran 11 sectors d’enllumenat públic municipals els que es renovaran.

Cal recordar que l’any 2020 es va executar la primera fase d’aquesta renovació de l’enllumenat públic, en la qual es van substituir un total de 1.687 lluminàries de 19 sectors diferents i es va aconseguir una reducció d’emissions de CO2 de 271 tones per any.

Tant la primera com la segona fase d’aquest projecte s’han finançat amb fons europeus a través de l’EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat).