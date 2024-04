La Vall promou accions per reparar vandalisme a la Senda de Quistel

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó invertix 7.500 euros per a reparar els actes vandàlics que recurrentment afecten la Senda de Quistel. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Marc Seguer, recalca que l’objectiu d’estes obres és, «de nou, posar en valor esta senda periurbana que molta gent utilitza per a passejar o fer esport».

La de Quistel és l’única senda periurbana de la Vall i té un gran component educatiu, ja que en ella realitzen activitats escolars «per a conéixer la biodiversitat de la zona». Per això han reposat els 16 panells informatius que al llarg del camí expliquen la flora que es va trobant perquè «qualsevol persona que passege aprenga sobre la vegetació autòctona».

A més, han substituït la tanca situada en el pas a diferent nivell, que era de llistons de fusta i de corda i «contínuament es trencava o la tallaven», lamenta. Per això, ara han instal·lat pilons de fusta, ancorats entre ells i al sòl amb una barra de ferro «perquè siguen més resistents i difícils de vandalitzar»

També han reposat una paperera, un banc i una jardinera que estaven trencats i el panell informatiu situat en l’accés a la senda des del Paratge de Sant Josep. També han fet tasques de desbrossament i de neteja, a més de la retirada de fem o residus que s’havien abocat en alguns punts.

La quantitat invertida a reparar la Senda de Quistel és «important» i l’edil fa una crida al veïnat perquè «respecte aquest espai natural i el mobiliari, perquè cada vegada que es vandalitza, els diners per a arreglar-lo ix de les butxaques dels vallers, que no poden gaudir-lo en condicions fins que no s’actua». n