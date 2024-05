Nules ve la pérdida de la bandera azul como un «castigo» de Costas

Que la relación entre el Ayuntamiento de Nules y la dirección general de Costas no era la más cordial entre dos administraciones públicas se sabía desde hacía tiempo y el anuncio de la retirada de la bandera azul que los últimos años habían concedido a la playa de les Marines no ha hecho más que dar nuevos motivos al alcalde, David García, para mantener su cruzada contra el Ministerio.

García afirma que tras la retirada está «un informe del servicio provincial de Costas» y así se lo expuso el primer teniente de alcalde, César Estañol, a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, en la reunión convocada el martes, en la que le trasladó diferentes peticiones relacionadas con la protección del litoral y su patrimonio natural y arquitectónico.

El alcalde no duda a la hora de definir la posición del Ministerio como «una represalia» ante la posición de resistencia que está manteniendo el consistorio frente a la política de gestión del litoral. «Si hacemos lo que ellos quieren, pagamos las sanciones, no recurrimos al juzgado y está todo a su gusto, no hay informe negativo», expone García, pero la posición del municipio es clara en este asunto: «No vamos a entrar por el aro».

Y remarca que este escenario no es más que la representación «de Costas en su esencia», no les sorprende. De hecho, defiende que el muro al que hace referencia el informe fue construido en el 2021 y la bandera azul fue concedida tanto ese año como los dos siguientes.

«Nules no va a aflojar el pulso». Así lo expone al decir que si tener bandera azul depende de retirar el muro frente a les casetes, pues no la tendrán, «la seguridad de los vecinos es más importante», subraya.

Y es que entre las razones que expone la entidad que concede las banderas azules, la ADEAC, para la retirada y la denegación de la concesión a la solicitud presentada para la playa de l’Alcúdia, su representante afirmó ayer en declaraciones a la televisión pública autonómica, está «el incumplimiento de la ley de Costas» en ese tema.

Defensa del litoral provincial

A la reunión con Barrachina también asistieron los alcaldes de Burriana y Alcalà, que coincidieron a la hora de exponer la necesidad de implantar medidas de protección integral del litoral castellonense. Si Nules pidió regeneración y el BRL para sus casetes, Burriana exigió la ejecución «urgente» del plan litoral 2015 y Alcalà, «unificar criterios» e ir de la mano de los municipios en cualquier decisión.