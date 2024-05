Vinaròs es bolca i va en rogativa fins a l’ermita de la Misericòrdia

Vinaròs celebra aquest diumenge la festivitat de la Misericòrdia, patrona de la ciutat, amb una jornada multitudinària, religiosa i festiva en l’ermita acompanyada del bon temps.

Els actes han començat amb l’eixida de la rogativa, en la qual ha participat l’alcaldessa, Maria Dolores Miralles, i altres autoritats municipals. Ha partit des de l’església arxiprestal fins a l’ermitori. A l’arribada, ha tingut lloc la tradicional missa de pelegrins. Tot seguit, el Grup Folklòric Les Camaraes ha actuat amb les seues danses i cançons, en la plaça de l’ermita, i s'ha oficiat la missa major, que ha acabat amb la benedicció del terme municipal per part de mossén Emili Vinaixa.

Després, han procedit a la benedicció i el repartiment de més de 3.000 racions de paella, cuinades per la brigada d’obres i servicis. L’Ajuntament ha disposat per a esta jornada tan especial autobusos gratuïts de pujada i baixada a l’ermita, amb eixida des del Palau de Justícia de l’avinguda Llibertat.

Ja a la vesprada, com a tancament de l’agenda del dia, tenia lloc una missa a l’església arxiprestal i, a continuació, es rebia a la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia per eixir en processó. No ha faltat la típica ofrena de flors en el seu honor.