La Cooperativa de Atzeneta rep el premi nacional a cooperativa de l'any en desenvolupament rural

La cooperativa agrícola Sant Bertomeu d'Atzeneta del Maestrat, ha rebut el premi Cooperativa de l'Any en la categoria de desenvolupament rural, dins de la novena edició dels premis organitzats per Cooperativas Agro-alimentarias de España, i amb els quals es pretén difondre i comunicar els valors de les cooperatives espanyoles que, a vegades, passen desapercebuts per a la societat.

Fins a Madrid s'han desplaçat representants de l'entitat encapçalats pel seu president, Angelino Barberá. Allí han assistit a l'Assemblea General de la confederació nacional, en el marc de la qual s'han entregat els IX Premis Cooperativas Agro-alimentarias de España (2022), presidits pel ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i el president de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca.

Aquests premis, com en edicions anteriors, inclouen diverses categories: Cooperativa de l'Any, a ACOR (Castella i Lleó); Igualtat d'Oportunitats, per a la Vinícola del Carmen (Castella-la Manxa), i finalment Innovació, atorgat a Ole and Manzanilla Olive (Andalusia).

El jurat dels premis, presidit pel president de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, i integrat per representants de les institucions, l'acadèmia i la premsa, han triat a la Cooperativa d'Atzeneta pel seu compromís amb el territori rural i els xicotets productors, i la seua aposta per la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

A més, ha valorat les iniciatives que duen a terme com la creació d'una secció de desenvolupament rural, la posada en marxa de la comunitat energètica local -a partir de plantes fotovoltaiques-, el llançament de la seua pròpia operadora de telefonia, gasolinera, serveis bancaris, un obrador compartit, el seu pla d'atenció a domicili, enfocat principalment a les persones majors i amb problemes de mobilitat, i la incorporació de joves mitjançant l'explotació comuna de la terra.

La Cooperativa Sant Bertomeu aposta per la sostenibilitat / Mediterraneo

Un altre exemple de dinamització i desenvolupament territorial és la creació d'una marca conjunta de Penyagolosa per a la promoció de productes, elaborats al voltant del Parc Natural de Penyagolosa, la qual cosa permet millorar la imatge de la mancomunitat.

El president de la Cooperativa d'Atzeneta, Angelino Barberá ha sigut l'encarregat al costat del Director, Eladi Roca de recollir el premi desenvolupament rural, qui ha ressaltat que aquest guardó "suposa un reconeixement a la tasca que han desenvolupat totes les persones que formem o han format part d'aquesta gran família: socis, treballadors i institucions comarcals des de la nostra fundació en 1944".

Per la seua part Eladi Roca, ha dit en la seua intervenció posterior al lliurament que "aquest Premi ens reafirma en el convenciment que estem en el camí correcte, que posa en valor el treball i esforços realitzats durant anys, que ens impulsa a continuar avant amb major determinació i ens compromet a continuar treballant pel benestar de les nostres comunitats rurals, a fomentar la innovació i la sostenibilitat, i a continuar sent un exemple del que la cooperació pot aconseguir.”