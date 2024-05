Torreblanca millora el rocòdrom per a fer-lo més segur i evitar que s'inunde amb les pluges

L'Ajuntament de Torreblanca continua treballant per a millorar les infraestructures esportives, de manera que ara ha culminat les obres de millora del rocòdrom municipal. Es tracta d'una actuació que reclamaven els aficionats a l'escalada del poble i que, d'esta manera, podran practicar este esport de forma més segura, alhora que s'evitaran inundacions quan hi haja pluges intenses.

La realitat és que l'obra ja està finalitzada després d'haver cobert el rocòdrom, la zona d'escalada del qualestava al descobert, i ara hi ha una teulada per a protegir tant els aficionats a este esport, així com les pròpies instal·lacions. Cal tindre en compte que a més de millorar el frontó d'escalada i les instal·lacions en general, també s'ha fet una important actuació per a millorar la xarxa de clavegueram i evitar que l'aigua perjudique esta infraestructura esportiva en èpoques de pluges intenses.

Tania Agut, alcaldessa de Torreblanca, ha explicat que “una vegada que hem millorat les infraestructures del rocòdrom, ara millorarem l'equipament per a fer que la pràctica d'este esport siga més segura. D'esta manera, tenim previst embuatar la zona al costat de la paret d'escalada amb unes noves i millors bases d'amortiment, una vegada que hem finalitzat les obres”.

Estos treballs han sigut supervisats pel regidor d'Esports, Paco Doménech, que ara s'ocuparà que equipar les instal·lacions amb el nou material per a l'escalada, així com per al gimnàs.