Vistabella destinarà 300.000 euros a la finalització de l’edifici de l’alberg

Vistabella continuarà amb la creació de nous serveis municipals que dinamitzaran turísticament el poble per a les pròximes dècades i repercutirà positivament amb nous llocs de treball. El consistori invertirà 303.000 euros per a dur a terme les obres projectades en l'edifici situat en el nucli històric al carrer El Forn. Per a fer-ho realitat, s'ha accedit a una ajuda del Pla Impulsa de la Diputació de Castelló.

La inversió dedicada pel consistori permetrà la finalització de tota l'estructura de l'edifici, finalitzar tots els tancaments i crear una planta baixa que es destinarà per a una nova zona de bar/restaurant i a més una bugaderia automàtica independent que donarà servei a tota la població, especialment a la gent que habita als masos del terme. "La nostra proposta és continuar dinamitzant el turisme del poble i oferir cada vegada més serveis tant per a qui ens visita com per al veïnat. La creació de l'alberg, i de la zona del restaurant, forma part d'una estratègia de promoció econòmica que crearà nova ocupació i repercutirà positivament en els altres negocis del poble", ha expressat Jordi Alcon, alcalde de Vistabella.

L'oferta del poble de l'Alt Maestrat, situat a més de 1200 metres d'altitud, cap al sector turístic s'ha enfocat durant els últims anys des d'una visió sostenible i de qualitat. A partir d'opcions molt variades que s'estenen des de la visita al Parc Natural de Penyagolosa, esports d'aventura, gastronomia de qualitat en restaurants locals o esdeveniments culturals i festius al llarg de tot l'any com la Fira de Tots Sants, la Pasqua Taurina, les Festes Patronals de l'agost o l'Aplec de Penyagolosa.

El període d'execució de les obres finalitza a l'últim trimestre del 2025. Durant aquest temps, es prega a veïnat i visitants mantindre la distància de seguretat prop dels treballs.