La Cursa per Muntanya Vistabella ha celebrado este domingo su 16ª edición, ofreciendo a los amantes del trail y la montaña un auténtico espectáculo deportivo. No es para menos. Y es que a su exigente circuito de 28 kilómetros con 1.500 metros positivos, había que sumar los grandes invitados a la cita. Corredores de altísimo nivel nacional e internacional que aumentaron emoción.

Meteorología benigna

La salida se daba a las 8.00 horas con una temperatura baja en esta época del año. Y es que el mercurio apenas alcanzaba los 17º sobre el Parque Natural del Penyagolosa. Eso sí, la temperatura aumentó a lo largo de la jornada y los corredores sufrieron el calor esperado, aunque solo en los compases finales del recorrido. Un alivio, si tenemos en cuenta el bochorno registrado en las últimas semanas.

Categoría masculina

Álex García no falló. El alicantino cruzó la meta en primera posición tras 2:24:40 de competición. Pero no fue una victoria fácil: el corredor internacional del equipo Brooks encontró en carrera un rival inesperado, el castellonense Francesc Cabrero (2:29:42). Más de 21 kilómetros liderando juntos, separados al final por poco. No ha sido hasta la penúltima subida cuando Álex ha conseguido abrir hueco sobre el del Mur i Castell-Tuga. Finalmente, el podio lo completó Álex Marín. Una tercera posición muy disputada y sufrida.

Categoría femenina

Tampoco hubo sorpresa en categoría femenina, donde Júlia Font (2:43:46) se impuso tras dominar de inicio. La de Alfondeguilla volvió a ganar en Vistabella; y lo hizo mejorando su tiempo de 2019 en casi tres minutos. Tras ella cruzó la meta Marta Pérez (2:55:46), mientras que Mónica Vives (ganadora aquí en la pasada edición), era tercera con un crono de 2:57:27.

El futuro del 'trail'

Paralelamente a la prueba reina, a las 7.55 horas, se daba la salida a la competición dirigida a los corredores más jóvenes. Por delante un circuito de 10 kilómetros con 700 metros de desnivel positivo, en el que se impusieron Jordi Peris y Maria Safont.

El resumen

Así, la Cursa per Muntanya Vistabella cierra con éxito su 16ª edición. La localidad, con poco más de 300 habitantes, se ha volcado un año más para convertir la prueba en una auténtica fiesta del trail nacional. Un equipo de más de 200 voluntarios ha trabajado día y noche para hacer posible este gran evento, y conseguir que Vistabella siga siendo Vistabella.

La fiesta finalizaba con la entrega de premios. Una ceremonia que contó con la asistencia del diputado provincial de Deportes, Iván Sánchez; la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; y el alcalde de la localidad Jordi Alcón. Un acto que sirvió, además, para reconocer el esfuerzo de los más de 200 voluntarios que han trabajado durante todo el fin de semana para garantizar el éxito de la prueba.

David Guimerá y Sandra Lafuente continúan liderando la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord

La Cursa per Muntanya Vistabella es la sexta prueba de la Lliga de Curses pre Muntanya Castelló Nord. Un circuito provincial de carreras que nacía hace ahora 11 años con el objetivo de dar a conocer e impulsar el turismo deportivo de las localidades del interior castellonense.

A falta de dos pruebas para finalizar, David Guimerá sigue en cabeza en categoría masculina. Mientras que, en chicas, Sandra Lafuente sentencia prácticamente la competición tras cuatro victorias, una plata y la quinta posición de este domingo en la Cursa per Muntanya de Vistabella.

Lo que resta

La siguientes citas serán la Cursa Entreparets en Vilafranca y Tres Cims en Vilafamés, carreras para las que las inscripciones ya están abiertas.