Nules aprueba un presupuesto de 16 millones con uno para inversiones

Con seis meses de retraso, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nules aprobó este lunes el presupuesto para el 2024. Asciende a algo más de 16 millones de euros, dos menos que en el 2023, de los que uno será para inversiones, tres menos que el año pasado.

Los portavoces de los socios de legislatura, Centrats en Nules (CeN), PSOE y Més Nules, coinciden en señalar que no son las cuentas con las que les habría gustado trabajar, pero sí son «las mejores posibles» teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesa el consistorio.

Trabajadores y sindicatos se movilizaron este lunes para mostrar su rechazo a la RPT propuesta por el equipo de gobierno de Nules. / Mònica Mira

Las dificultades tienen su reflejo en el capítulo de inversiones, que va a nutrirse en exclusiva del remanente del 2023. Así lo concretó el concejal de Hacienda, Guillermo Latorre, al señalar que se ha retrasado medio año porque «ha hecho falta tener datos importantes para su elaboración», todo derivado, defiende, del acusado repunte en las facturas de suministros y servicios básicos como la luz, el transporte o la limpieza viaria, que han lastrado el balance.

Latorre detalló que el capítulo de personal ha experimentado un incremento del 10%, incluido el 3% «impuesto» por el Estado para todos los trabajadores públicos. También se incrementa un 7,17% el de gasto corriente, para asumir la revisión al alza obligatoria de los principales contratos, que deben actualizarse al IPC.

El alcalde, David García, remarcó que es un año de ajustes, porque si bien las partidas no han sufrido recortes en la cantidad asignada, sí que se verán menguadas a efectos reales por la subida de costes, por lo que «todos los concejales en sus áreas» deberán realizar ajustes.

Momento de votación del presupuesto de Nules. / Mònica Mira

El portavoz socialista, Adrián Sorribes, dijo que «el Ayuntamiento debía ajustarse a la realidad» para seguir prestando servicios, haciendo frente a los gastos ineludibles. Con todo, la edila de Més Nules, Rosa Ventura, insistió en que «hemos velado por mantener la acción social del Ayuntamiento», sin tocar las partidas de Sanidad o Servicios Sociales.

¿A qué irán las inversiones?

En cuanto a qué se destinarán las inversiones, se incluye la peatonalización de la plaza Fray Asensi Nebot, junto al Mercado Municipal, con 256.380 euros; contemplan mejoras en tres polígonos industriales con la ayuda del Ivace, por 516.000 euros en total; asfaltarán caminos rurales (110.000 euros) y van a digitalizar los contadores del agua con una ayuda europea (60.000 euros).

En la misma sesión plenaria se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del consistorio, una propuesta que motivó la movilización de trabajadores y sindicatos a las puertas del plenario. Denuncian el incumplimiento de un acuerdo firmado en febrero del 2023, a tres meses de elecciones, que contemplaba un incremento salarial gradual por grupos y que este año no se va a aplicar.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, PP y Vox dieron respaldo a la protesta y criticaron que el alcalde haya incurrido en este «incumplimiento flagrante». El portavoz popular señaló que «le advertimos que esto iba a pasar por prometer determinadas cosas cuando vienen elecciones y ahora ha de asumir las consecuencias». El portavoz de Vox aseguró que «el 35% de la subida salarial» que contempla el presupuesto «se la lleva un 5% de la plantilla», en referencia al equipo de gobierno.

Los sindicatos consideran que les han «engañado» y que los compromisos «están para cumplirlos», criticando que para incrementar en más de 200.000 euros la partida de sueldos de los políticos «sí que había dinero», pero para el mencionado acuerdo, no.

El alcalde matizó que no es una negativa definitiva, sino un aplazamiento, hasta que la situación sea más propicia. Lo estudiarán para el 2025 previa la elaboración de «un plan de viabilidad», expuso Adrián Sorribes, edil de Personal.

García habló de «gestionar con responsabilidad» y afeó la movilización porque, a su modo de ver, no tienen en cuenta las mejoras que ha experimentado la plantilla desde el 2015. Advirtió, a su vez, que con estas medidas de presión «a mí no me encontrarán».