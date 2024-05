Nules cierra el 2023 con 3,2 millones de remanentes, a la espera del nuevo presupuesto

Con el presupuesto del 2024 por aprobar, el Ayuntamiento de Nules podrá incorporar una cantidad extra a los ingresos, la de los 3,2 millones de euros de remanente positivo que se han obtenido tras cerrar la liquidación de las cuentas del año anterior. El alcalde, David García, asegura que de ese total, algo más de 1,1 millones los destinarán a inversiones, aunque no ha concretado todavía cuáles serán.

El equipo de gobierno formado por Centrats en Nules (CeN), PSPV-PSOE y Més Nules, cuenta con mayoría absoluta y, a pesar de ello, aún no ha llevado a pleno una propuesta de proyecto económico para el 2024, convirtiéndose así en el último municipio importante (por tamaño) de la provincia sin presupuesto para el ejercicio en curso. García anunció hace pocos días que la intención es cumplir con ese trámite en mayo.

El alcalde, David García (d), junto al concejal Guillermo Latorre. / Mediterráneo

La liquidación presupuestaria que presentaron este martes el alcalde y el concejal de Hacienda, Guillermo Latorre, supondrá una considerable aportación para unas cuentas que también incorporará los ingresos adicionales previstos por la vía de los impuestos y las tasas, dado que la mayoría de las ordenanzas fiscales han sido revisadas al alza para, como ha defendido García desde que se planteó esa subida, justificar la necesidad ajustarlos al IPC y así garantizar el equilibrio presupuestario, y para compensar la crecida de los costes de prestación de los servicios.

En contraposición, tras cerrar el 2023, el equipo de gobierno incide en una cifra que ha ido a la baja desde el año 2015, primera legislatura con David García al frente, la del endeudamiento. Como detalló ayer, la deuda municipal se sitúa en el 5,68%. "Por primera vez, baja del millón de euros, de hecho, vamos bajando dos puntos por año, por lo que la previsión es acabar esta legislatura con deuda cero", afirmó ayer Latorre.

El alcalde señaló que este resultado se ha obtenido a pesar del "esfuerzo" que ha tenido que hacer el Ayuntamiento "frente a los incrementos de precios al alza de los últimos años", que han supuesto "un aumento desorbitado de los gastos". Para ejemplificar esa descompensación desde el punto de vista económico, hizo mención al coste de la luz en la piscina municipal. Según García, en el 2022, el consistorio pagó 36.000 euros por ese concepto. En el 2023 se han alcanzado los 108.000 euros. La diferencia de coste en la factura del gas ha sido mucho mayor. Hace dos años se abonaron 40.000 euros por ese suministro y en el 2023 pagaron 425.000.

Precisamente, la ordenanza fiscal que regula el precio de los cursillos y las entradas de la piscina ha sido una de las que se ha incrementado. Los usuarios venían pagando lo mismo desde el 2011.

Críticas de la oposición

En la oposición, el Partido Popular reprocha al equipo de gobierno que hablen del incremento de los costes generales, "que afectan a todos los ayuntamientos por igual y, a pesar de ello, en otros municipios no se ha visto esa subida generalizada de impuestos y tasas", pero no hacen referencia a "lo que nos cuestan los órganos de gobierno, más de 400.000 euros al año en sueldos, algo nunca visto en Nules y que ha descuadrado el presupuesto, por eso todavía no han presentado siquiera un borrador", reprocha el portavoz municipal del PP, José Adsuara.