Ruralnostra creix en serveis, amb un tracte de tu a tu, sense necessitat de cita prèvia, ni obligatorietat d’utilitzar el caixer. Creix també el seu horari d’atenció al client, obrint també de vesprada, de 17:00 a 19:00 hores.

Creix en el número d’oficines, oferint presència i servei de qualitat a un major numero de persones de la nostra província. Creix en la contractació de treballadors que, després de cursar els seus estudis universitaris, se’ls ofereix la possibilitat de desenvolupar-se com a professionals en una entitat que manté vius els seus valors fundacionals. Creix en la quantitat de recursos econòmics destinats a la seua Obra Social, ajudant a que la província reba un major suport en el desenvolupament de les activitats socials, culturals i esportives.

Creix en el número de clients que prefereixen i trien una entitat que es d’ací, i decideix des d’ací. Que entén les necessitats de la seua terra, i reinverteix en ella els beneficis obtinguts. Creix també en suport i financiació de projectes mediambientals que actuaran positivament en el nostre territori i, per tant, en les persones que açí vivim.

Creix en la implantació de tecnologies respectuoses amb les persones i el medi ambient, que li fan ser cada dia més eficients. Creix en la millora de les seues instal·lacions, creant oficines amb un disseny modern orientat al benestar dels clients.

6,5 milions de clients

Creix en fortalesa, perquè forma part del Grup Caixa Rural, una organització que compta amb un total de 30 entitats repartides per tota Espanya. Ruralnostra creix, i el grup també. En total, 6,5 milions de clients tenen accés a 3.067 caixers, i seran atesos per 9.233 empleats, repartits entre 2.305 oficines al voltant del territori nacional. Creix en possibilitats tecnològiques, operatives i financeres suportades pel grup, que permeten una major eficiència i estalvi per a l’entitat.

Ruralnostra creix, i creix bé, amb solvència, solidesa en la gestió, i dedicació a les persones.