BBVA y el área inmobiliaria del grupo GET, con origen en Benidorm, han firmado un préstamo sostenible de 2,4 millones de euros para la construcción de una nave de frío industrial, con una instalación fotovoltaica de 900 KWp y batería de litio LifePO4 de alta capacidad de 2.000 KWh (equivalente a la energía de 500 hogares). Con esta inversión, una de las primeras de su categoría en Europa, la empresa busca mitigar el impacto ambiental de su actividad, evitando emisiones e incrementando el compromiso con la sostenibilidad, sin descuidar la rentabilidad de los inmuebles del grupo. BBVA ha sido la entidad financiera que ha hecho posible la inversión dentro de su compromiso de ayudar a sus clientes empresariales a afrontar la transición energética mediante la adopción de tecnologías y prácticas más sostenibles.

El proyecto

El almacén frigorífico de 20.000 m3 tiene categoría energética A++ y certificado 0 emisiones de C02, y está destinado al alquiler para operadores de logística de frío. Con esta operación, el grupo familiar invierte en unas instalaciones punteras, con las mejores medidas de eficiencia energética en el sector del frio industrial. El proyecto lo ejecutará la empresa Cubierta Solar, perteneciente al mismo grupo empresarial. Éste comprende el montaje de paneles solares y baterías con una potencia de 900 KWp, en una única cubierta coplanar orientada al sur y una innovadora batería de litio-ferrofosfato de 2 MWh. Con todo ello, todo el complejo será prácticamente autosuficiente a nivel energético, desde las 8.00 hasta las 22.00 h, durante todos los días del año, independientemente de la climatología. Esto le proporcionará una ventaja competitiva al eliminar de su coste el precio de la energía de la red, con un ahorro de más del 80%.

GET ha conseguido diversificar desde sus inicios su actividad, consolidándose en diferentes áreas como: el cambio de divisas; el retail, el sector inmobiliario patrimonial, producción de energía renovable, con la gestión de un importante patrimonio en naves logísticas, locales, inmuebles terciarios e instalaciones fotovoltaicas de venta a red, y realizando proyectos de instalación de autoconsumo fotovoltaico industrial y la instalación de sistemas de almacenamiento industrial mediante baterías de litio.

Un futuro más verde

"En BBVA queremos llevar a todos nuestros clientes soluciones sencillas que les permitan ahorrar energéticamente a la vez que avanzan en su transición ecológica. Proyectos tan innovadores como éste hacen posible nuestro propósito. Creemos que hay grandes oportunidades en las soluciones en energía solar en cubierta para el autoconsumo y seguiremos trabajando para que nuestra sociedad logre la transición hacia un futuro más verde", afirma el director regional Este de BBVA, Antonio Carreto.

"El almacenamiento energético es el presente y el futuro de la industria, por ello, desde GET y Cubierta Solar implementamos esta nueva tecnología en nuestros proyectos. Gracias a la implantación de baterías de alta capacidad como esta, las empresas pueden desarrollar prácticamente toda su actividad con energía 100% sostenible del sol. Así, la batería almacena los excedentes, para utilizarlos en los momentos en los que la fotovoltaica no trabaja o que hay un pico de trabajo. Esto supone un importante ahorro y aumento en la competitividad, además de un gran paso hacia la descarbonización. Industrias como la textil están electrificando sus maquinarias para que toda la energía que se consuma provenga del sol y no depender del gas. Asimismo, en caso de no generar toda la necesaria, la batería sigue siendo una medida de ahorro, pues se carga en los tramos más baratos de la red. Una medida sostenible y necesaria en un escenario como el actual, en el que la energía marca la competitividad empresarial y que con estas medidas se logra una independencia casi total de la red", ha declarado el consejero de Cubierta Solar, Luis Navarro Buciega.

BBVA y su compromiso con la sostenibilidad

BBVA pretende acompañar y ayudar a sus clientes en el tránsito hacia un mundo más sostenible. Para ello, ha situado la sostenibilidad en el centro de su negocio y es una de sus seis prioridades estratégicas, con un doble foco: acción climática y crecimiento inclusivo.

En acción climática, y en el marco de su Objetivo 2025 para alinear progresivamente su actividad con el Acuerdo de París, BBVA canalizará 300.000 millones de euros en negocio sostenible entre 2018 y 2025, triplicando la cantidad establecida en el objetivo inicial. A cierre de 2022 ya había canalizado 136.000 millones de euros.

Asimismo, el banco dejará de financiar el carbón en 2030 en los países desarrollados y en 2040 en el resto. Igualmente, ha fijado objetivos para descarbonizar su cartera en seis sectores intensivos en emisiones en 2030, todo ello con el objetivo de ser neutros en emisiones de carbono en 2050, teniendo en cuenta tanto las emisiones directas del banco (en las que ya es neutro desde 2020) como las indirectas.

BBVA, además, ha sido reconocido como el banco más sostenible de Europa por tercer año consecutivo según el Dow Jones Sustainability Index en 2022, el índice de referencia mundial en materia de sostenibilidad, y ha obtenido la mejor puntuación en la categoría de bancos en la región y la segunda a nivel global.

Cubierta Solar®

La empresa Cubierta Solar® con más de 10 años de experiencia en el sector autoconsumo, suma más de +75 MWp de potencia instalada en sus proyectos fotovoltaicos sobre cubierta y +10MWh de proyectos de almacenamiento energético con baterías. La compañía se ha reinventado con su solución full-pack, basada en una instalación de autoconsumo fotovoltaico, 100% prefinanciada, o sin inversión mediante PPA, totalmente adaptado a las necesidades energéticas y económicas de cada cliente, para que a través de su cubierta pueda generar y consumir su propia energía eléctrica con importantes ahorros de +80% en el coste del kWh.