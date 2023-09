Seguros RGA y Ruralnostra van estar presents, el dimecres, al parc Volta de Burriana, en la cinquena estapa de la Volta Ciclista a Espanya, amb el seu projecte Bicicleta Solidària. Tots els participants, majors i xiquets, van pedalar per una bona causa. El seu esforç va tindre recompensa, ja que els 1.000 km de distància que van aconseguir es van convertir en una donació de 2.000 euros per al Banc d’Aliments de Castelló.

Enguany, Seguros RGA ha reafirmat el seu compromís amb l’esport, mostrant de nou el seu suport a l’equip ciclista Caixa Rural, del qual és patrocinador. L’equip recupera així la seua presència al major objectiu de cada temporada, després d’haver tancat 2022 com el millor ProTeam nacional, tant en nombre de victòries com en classificació dins del rànquing UCI.

Junts demostren la fortaleça del major grup cooperatiu espanyol, alhora que ofereixen un servici financier d’un grup pròxim a les persones, potenciat amb l’obra social.

El Grup Caixa Rural, al igual que el ciclisme, fomenta el desenvolupament dels valors com a mix principal del seu treball y relació amb les persones, obtenint el reconeixement i l’estima a nivell nacional i provincial. Aquesta qualitat el situa com a líder en l’àmbit de les cooperatives de crèdit espanyoles. Ruralnostra agraeix a tots la seus participació.