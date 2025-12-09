Focus Pyme 2025, un año de impulso al talento emprendedor y la innovación territorial

El programa Focus Pyme y Emprendimiento, impulsado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) y promovido por la Generalitat Valenciana a través del IVACE+i, ha marcado en 2025 un nuevo hito como espacio de conexión, inspiración y conocimiento para el tejido empresarial de la provincia. Centenares de personas han participado en los encuentros celebrados a lo largo del año, en los que se han abordado temáticas de gran calado como la inteligencia artificial, la financiación pública, la innovación turística, el emprendimiento con impacto o los retos demográficos en el entorno rural.

En un formato abierto, cercano y participativo, los Focus han reunido a startups, emprendedores, pymes, instituciones y agentes del ecosistema innovador para dar respuesta a las necesidades reales del territorio desde la experiencia, el diálogo y la acción.

Último encuentro en Geldo

El próximo 11 de diciembre, el programa Focus Pyme 2025 culminará en Geldo con una jornada dedicada a uno de los grandes desafíos del futuro: el envejecimiento de la población y la reorganización de recursos en el ámbito rural. Bajo el título Impulso plateado, territorio vivo, el evento reunirá a expertos, entidades y proyectos pioneros que trabajan para que las personas mayores puedan vivir con más bienestar, autonomía y arraigo en sus pueblos. La jornada se celebrará en el Palacio de los Duques de Medinaceli, símbolo de la recuperación patrimonial con uso social, y ofrecerá ponencias, mesas redondas y experiencias de éxito que conectan innovación social, emprendimiento, turismo sénior y servicios de proximidad.

Entre los participantes destacan Ana Pilar Fañanás (Universidad de Zaragoza), y empresas y entidades como VersedIA, MarioVa, Con alma rural, Viu a ta casa, El Sistar, Rural Citizen y el proyecto Gerialdea de la UJI. El encuentro cuenta también con el respaldo del Centro de Desarrollo Local Palancia Mijares, Fevecta y la Mancomunidad del Río Mijares, y está abierto al público con inscripción gratuita.

Cabe recordar que durante 2025, el programa Focus Pyme y Emprendimiento ha desplegado un itinerario diverso y estratégico por diferentes puntos de la provincia. Cada encuentro ha respondido a los intereses y desafíos de sectores clave, generando espacios de valor para el conocimiento, la colaboración y la activación de nuevas oportunidades.

El ciclo arrancó en marzo en la sede de CEEI Castellón, con una jornada dedicada a las líneas de financiación pública para startups y pymes. Entidades como CDTI, Enisa, IVF e IVACE+i ofrecieron orientación directa sobre convocatorias y ayudas disponibles en 2025.

Encuentro del CEEI el pasado mes de julio. / Mediterráneo

En mayo, la Inteligencia Artificial fue protagonista en un evento multitudinario celebrado en Onda, que reunió a 150 participantes y a expertos como Javier Sirvent, Vicente Castillo o Marc Jardí, para explorar la aplicación real de la IA en modelos de negocio. La jornada incluyó sesiones prácticas, zona de exposición tecnológica y networking.En julio, Sant Mateu acogió un Focus Pyme centrado en el turismo de raíz, con experiencias que conectan territorio, identidad y sostenibilidad. Restauradores, productores locales y expertos turísticos debatieron sobre cómo generar valor desde lo auténtico, impulsando un turismo más humano y transformador.

Focus Pyme, en un encuentro en marzo. / Mediterráneo

Ese mismo mes, la Diputación de Castellón fue escenario de una jornada inspiradora sobre el emprendimiento con apoyo, con testimonios reales de personas que iniciaron su camino junto al CEEI Castellón. El evento subrayó la importancia del acompañamiento estratégico y emocional en los primeros pasos de cualquier iniciativa empresarial.

El ecosistema emprendedor

Cada encuentro del programa Focus Pyme ha sido una oportunidad para conectar talento, experiencia y soluciones desde el territorio y para el territorio. Bajo el liderazgo de CEEI Castellón, esta iniciativa ha consolidado su papel como motor de dinamización económica, innovación social y cohesión empresarial en la provincia.

«Los Focus Pyme son más que jornadas: son espacios para construir comunidad emprendedora, generar alianzas reales y activar el cambio», destaca Mayca García, coordinadora del programa en CEEI Castellón. «Seguiremos escuchando al ecosistema y proponiendo encuentros que estén al servicio de las personas y del territorio», concluye la coordinadora del programa Focus Pyme 2025, que ha sido un éxito de participación en todas sus jornadas.