Reciplasa impulsa la sostenibilidad en la vuelta a la rutina en Castellón

Con el final de las vacaciones de verano llega también el momento de recuperar las rutinas habituales en los hogares castellonenses. La vuelta al trabajo, al colegio, a los horarios cotidianos y a la actividad diaria supone un buen momento para revisar nuestros hábitos y apostar por una vuelta a la normalidad más sostenible.

Desde Reciplasa, empresa pública encargada de la gestión de los residuos urbanos de 46 municipios de la zona centro de la provincia de Castellón, se anima a la ciudadanía a aprovechar este momento del año para mantener y reforzar pequeños gestos relacionados con la prevención de residuos, la reutilización y el reciclaje.

Un cambio de armario más responsable

La llegada de septiembre suele coincidir con el cambio de armario y la revisión de la ropa que utilizaremos durante los próximos meses. Antes de desechar prendas que ya no utilizamos, Reciplasa recomienda valorar si pueden tener una segunda vida.

Cambio de armario. / Mediterráneo

La ropa en buen estado puede donarse, intercambiarse o entregarse a entidades que faciliten su reutilización. También es importante evitar comprar por impulso y apostar, siempre que sea posible, por prendas duraderas y de calidad. De esta manera, alargamos la vida útil de los productos y reducimos la cantidad de residuos que generamos.

La vuelta al cole también puede ser sostenible

La preparación del nuevo curso escolar es otro de los momentos del año en los que se produce un importante consumo de productos. Material escolar, mochilas, ropa, calzado, libros, envases para el almuerzo… Antes de comprar, conviene revisar qué tenemos en casa y qué puede seguir utilizándose. Reutilizar estuches, carpetas, mochilas o material escolar de años anteriores permite evitar compras innecesarias.

Vuelta al cole sostenible. / Mediterráneo

También es recomendable optar por productos reutilizables frente a los de un solo uso. Por ejemplo, una botella reutilizable o una fiambrera pueden sustituir durante todo el curso a numerosos envases desechables.

Menos residuos también en el trabajo

La vuelta al trabajo recupera también rutinas como preparar la comida para llevar. En este ámbito, pequeños cambios pueden marcar una diferencia. Preparar los tuppers en recipientes reutilizables, utilizar cubiertos que puedan lavarse y volver a utilizarse y evitar productos envasados individualmente son algunas alternativas sencillas para reducir la generación de residuos.

Además, planificar previamente las comidas permite comprar únicamente lo necesario y aprovechar mejor los alimentos disponibles en casa, contribuyendo también a reducir el desperdicio alimentario.

Comprar pensando también en los residuos

Septiembre suele venir acompañado de nuevas compras para afrontar el curso. Reciplasa recuerda que una buena gestión de los residuos comienza incluso antes de adquirir un producto. Preguntarnos si realmente necesitamos aquello que vamos a comprar, escoger productos duraderos, evitar, cuando sea posible, el exceso de embalajes y priorizar formatos reutilizables son decisiones que ayudan a prevenir residuos.

Ecoparque en Zucaina. / Mediterráneo

La regla es sencilla: el residuo que menos contamina es aquel que no llega a generarse.

Y cuando el residuo sea inevitable, reciclar correctamente

Cuando ya no sea posible reutilizar o dar una segunda vida a un producto, llega el momento de depositarlo correctamente.

Separar los residuos en casa y utilizar adecuadamente los diferentes contenedores permite que los materiales puedan recibir el tratamiento correspondiente y facilita su aprovechamiento.

En este sentido, es importante recordar que reciclar bien también forma parte de la sostenibilidad. Cada envase, cada botella, cada papel o cada objeto que depositamos correctamente contribuye a mejorar la gestión de los residuos.

Ecoparque en Les Useres. / Mediterráneo

Además, aquellos residuos que por sus características no deben depositarse en los contenedores habituales deben trasladarse a los ecoparques o ecoparques móviles, donde recibirán el tratamiento adecuado.

Calendario del ecomóvil: septiembre de 2026

El servicio de ecomóvil, gestionado por Reciplasa, continúa acercando a 46 municipios de la provincia de Castellón un punto de recogida de residuos para facilitar el reciclaje de materiales como pequeños electrodomésticos, fluorescentes, aceites usados o ropa. Este servicio es gratuito y complementa el funcionamiento de los ecoparques fijos.

El calendario mensual del ecomóvil de Reciplasa, así como toda la información de este servicio puede consultarse en la web www.reciplasa.es

Dónde encontrarlos

Dirección : Partida Regall de L'Abellar, s/n, 12200 Onda

: Partida Regall de L'Abellar, s/n, 12200 Onda Teléfono: 964 76 65 37