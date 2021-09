Deberían de haber recibido un SMS convocándoles para otro día pero en sus teléfonos no tenían la nueva fecha. Esto es lo que les ha pasado a las decenas de personas que ayer se acercaron hasta las puertas del vacunódromo de la Ciutat de les Arts en València para vacunarse, mayoritariamente de la segunda dosis. Tenían el mensaje que atestiguaba que tenían hora para inmunizarse pero, cuando han llegado, lo único que han encontrado son las puertas cerradas y nadie que les diera razones de por qué no se les había advertido del cambio de fecha.

Julia ha ido a primera hora de la mañana y se ha encontrado con las puertas cerradas. «No había ni un cartel, ni gente de seguridad ni nada. Nos ha parecido todo muy raro». Cuando se han acercado a la puerta principal y han visto que pasaban los minutos sin que hubiera movimiento han decidido llamar a la conselleria para informarse «y ahí me han dicho que no estaba abierto porque agrupaban citas a principios de la semana, pero a mí no me han avisado del cambio de fechas».

El trastorno, en su caso, por la falta de aviso sobre la recitación era «importante porque estoy embarazada de 37 semanas, mi marido se ha cogido a propósito el día libre para acompañarme y ahora tenemos que hacer lo mismo el miércoles, sin necesidad, si nos hubieran avisado», explica esta vecina del Horno de Alcedo. A la misma hora, Julia se ha encontrado en la puerta con otras personas en idéntica situación, «todos con cita». A media mañana, el goteo de personas que iban a vacunarse con cita y se encontraban las puertas cerradas era constante. Le había pasado lo mismo a Soraya, que iba a acompañar a su hijo Izan a la segunda dosis o a Carolina y Mateo. Y todos planteaban la misma queja: «no hemos recibido nada, ni una llamada, ni un mensaje».

Desde la Conselleria de Sanidad explicaron ayer que en estas últimas semanas de vacunación contra el coronavirus se está agrupando citas a los primeros días de la semana y que no les constaba que hubiera habido ningún error en la recitación de personas para este viernes. «Los SMS se han enviado», aseguraron. Las personas que no pudieron vacunarse ayer podrán hacerlo la semana que viene con o sin cita en los horarios en los que los vacunódromos estén abiertos, que aún deben hacerse públicos.