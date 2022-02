"600.000 personas venís conmigo en este tren. Y vendréis conmigo al Ministerio de Economía en una hora". Es el mensaje que Carlos San Juan, el valenciano de 78 años que recoge firmas en Change.org para tener un trato humano en los bancos mientras su AVE llegaba a la capital de España. San Juan acaba de entregar las firmas al Ministerio de Economía y al Banco de España personalmente. Después tendrá una reunión con las principales asociaciones de la banca (CECA, AEB y UNACC).

"Estoy un poco nervioso, la verdad. Y emocionado", apunta San Juan desde el tren. En las reuniones con la banca este médico jubilado va a explicar "por qué es tan urgente nuestra petición, y voy a hablarles no solo en mi nombre, sino también en el tuyo. Y en el de las 600.000 personas que me habéis traído hasta aquí". San Juan no ceja en su lucha, y asegura que "sobre todo voy a hablar en nombre de todas esas personas que necesitan una mejora de la atención en los bancos y que nunca accederán a esta petición. A las que he visto sintiéndose solas ante un cajero o llorando en la puerta de una sucursal. Por todas ellas tenemos que seguir", remacha Carlos San Juan en su mensaje.

Conversación con Nadia Calviño

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, se ha encontrado con San Juan y ha conversado con él sobre la iniciativa 'Soy mayor, no idiota'. Calviño ha asegurado que "hay que garantizar un trato humano. Confío en que los bancos sean conscientes". Además ha declarado que "queremos medidas efectivas y no maquillajes".

Calviño ha adelantado que "de aquí a final de mes espero que tengamos un plan de medidas eficaces para cuidar a nuestros mayores", en relación al trato humano que está pidiendo San Juan, sobre todo para los ancianos que no saben utilizar los cajeros automáticos para hacer gestiones.

"No nos vamos a rendir"

San Juan nunca se imaginó que su campaña llegara tan lejos como para reunirse con los principales representantes de la banca y de Economía. "Hoy es el registro de las firmas, pero eso no significa que nuestra campaña termine aquí. Al revés, si voy camino de Madrid es para decirle al ministerio que no nos vamos a rendir", remarca.

Para San Juan, "el apoyo de estas semanas y la velocidad con la que superamos el medio millón de firmas demuestra que la exclusión financiera preocupa a muchísimas personas. Y si hemos logrado esta movilización para mejorar la atención de los bancos, no vamos a quedarnos aquí". Tras reunirse también con las principales asociaciones de mayores de todo el país e interesarse por su situación el ayuntamiento de València y la Conselleria de Economía, San Juan da las gracias "por acompañarme en un día tan importante".

"Sé que no vas a estar presencialmente conmigo en la entrega de firmas, pero yo sentiré que estarás allí. Porque sin tu apoyo nada de esto habría pasado y yo no estaría en este tren", finaliza San Juan, mientras pide que se comparte su petición y todas las personas sigan firmando.

Tras la reunión con Calviño, el secretario General del Tesoro, Carlos Cuerpo, ha mantenido una reunión con San Juan para estudiar medidas que garanticen que las personas mayores puedan acceder a los servicios bancarios.