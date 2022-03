El síndic de Greuges alerta en su Informe Anual 2021 la lentitud de las administraciones para resolver los trámites de la ciudadanía. El defensor del pueblo valenciano carga contra la "incapacidad de las administraciones para satisfacer en un plazo razonable de tiempo derechos vitales de la ciudadanía", un problema que señala por "la falta de medios y la ineficaz gestión de los recursos" y que ha concentrado la mayoría de las quejas al síndic en 2021.

De estas quejas, hay dos en las que se hace especial hincapié: las de las renta valenciana de inclusión y la dependencia, las dos que lleva la Conselleria de Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra. De hecho, en su documento aboga por un cambio del procedimiento de gestión de estas dos líneas de ayudas, las que considera "de mayor urgencia".

En la información anual del síndic Ángel Luna, que ha entregado su informe en las Corts, denuncia que muchas de las situaciones que se señalaban en el Informe anual 2020, e incluso en años anteriores, han continuado manifestándose durante 2021. "Estos problemas recurrentes ponen de manifiesto la incapacidad de las administraciones para satisfacer derechos básicos de la ciudadanía, con los actuales medios y procedimientos administrativos vigentes", expresa el documento. En total, se han atendido en todo 2021 16.765 consultas, un 4 % más que en 2020, y ha iniciado 4.125, un 2 % más que el año anterior.

Y aunque menciona que una parte del problema podría ser por la falta de una financiación adecuada para la Comunitat Valenciana, expresa que el papel del síndic es "señalar las más notables carencias en el funcionamiento de las entidades públicas".

Así, indica que pese a que la justificación de las administraciones de falta de medios como motivo del retraso, precisa el informe que no se descarta que el problema "no sea tanto la falta generalizada de personal, como el sistema estático y poco eficaz de gestión de los recursos, que no tiene en cuenta el incremento de cargas de gestión que se produce en momentos determinados en algunos servicios y la disminución en otros”.

"Además, tampoco se han resuelto los innumerables problemas que ocasiona el mal funcionamiento de los aplicativos informáticos utilizados en la gestión de los títulos de familia numerosa, de la dependencia y, especialmente, de la renta valenciana de inclusión", indica el síndic para quien abordar estas carencias "es muy urgente".

Pese a que un tercio de las más de las casi 3.000 quejas admitidas a trámite van referidas al departamento de Oltra, el informe también alerta de los problemas en sanidad y vivienda. Así, respecto a la primera, el Informe destaca "el colapso que ha soportado la atención primaria y la sensación de abandono sufrida por la población en los casos de necesidad inmediata de contactar con los centros de salud".

En este sentido, el Síndic pide que se aborden con urgencia las muchas carencias del sistema de salud pública y de atención primaria, sin menoscabo de la atención especializada y hospitalaria. Por otro, también alerta de la vulneración de los derechos elementales de los demandantes de vivienda pública y "los graves atentados al derecho a la participación política también han provocado numerosas denuncias al Síndic recogidas en el Informe Anual de 2021".