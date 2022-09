Ayuntamientos y peñas proponen crear una mutualidad en las diputaciones para cubrir los "bous al carrer"

Una mutualidad pública a través de las diputaciones. Esa es una de las opciones que se planteó en la reunión mantenida entre ayuntamientos, Federación de Municipios y Provincias (FVMP), peñas taurinas y Generalitat Valenciana en Burriana para abordar los problemas de las coberturas de seguros en las corridas y actos taurinos. El diálogo surgió por los límites que están poniendo las compañías de seguros a los ayuntamientos y asociaciones festeras para contratar pólizas en caso de accidentes durante los "bous" debido, en parte, a los sucesivos accidentes mortales que han tenido lugar.

Así, ante la negativa de expedir "seguros ilimitados" con cobertura a asistencias sanitarias y otros accidentes, el auditorio Juan Varea de Burriana acogió un acto que contó con la presencia del presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP); Rubén Alfaro, el Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, así como el presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer, Germán Zaragozá y alcaldes y alcaldesas de municipios aficionados (Vila-real, Algemesí, Puçol y otros) De hecho, hay 280 pueblos en la Comunitat Valenciana que realizan festejos taurinos, tal como ha recordado José María Angel.

Las conclusiones a las que se han llegado han sido tres, según ha podido saber este periódico. La primera es que las compañías de seguros que sí están asegurando los "bous al carrer" (es decir, que no se han negado a aprobar pólizas en estos festejos) se encontrará de nuevo la semana que viene con la FVMP para analizar y realizar un informe de revisión de todas las primas y servicios de las compañías en estos festejos.

"Hay algunos precios y condicionantes que son del año 2005 y hay que actualizar muchos supuestos, en un momento que hay más festejos que nunca y con más participación. Tenemos que concretar qué cobertura, precio y prima son necesarios para que todas las compañías puedan asegurar los bous", explica Rubén Alfaro, presidente de la FVMP.

Por su parte, José María Ángel afirmó tras la reunión que el segundo encuentro que tendrá lugar la semana que viene es una reunión que emplaza al diálogo y que podría dar lugar a alguna modificación de las exigencias del seguro que se incluyen en la norma para estos festejos.

Mas apunta que el debate sobre 'bous al carrer' implica también cómo se hacen en los pueblos que los quieran mantener La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha dicho que el debate en torno a los 'bous al carrer' implica no solo si se está a favor o en contra de estos festejos sino también cómo se hacen en los pueblos de la Comunitat que los quieran mantener. Así, ha señalado que este debate debe tener "recorrido en el ámbito municipal", al tiempo que ha recordado que estas celebraciones son competencia de los ayuntamientos y ha apuntado que "hay una autonomía local" que se tiene que respetar. Igualmente, la responsable autonómica ha valorado que desde el Consell se haya hecho "lo que se requería", según ha dicho, "incrementar las medidas en este caso de protección y de formación". La también miembro de Compromís ha agregado que se tendrá que ver si esas medidas funcionan o no.



"Hemos comprobado la dificultad que tenían para suscribir pólizas de seguros para estos festejos. Lo de los seguros es una práctica que todos los ayuntamientos hacen para dar respuesta a posibles incidentes que se puedan dar en la vida cotidiana. Las compañías planteaban la dificultad en suscribir las pólizas porque les parece insuficiente la cobertura de la póliza regulada en la Generalitat (6.000 euros de mínima), y se ha planteado alguna revisión de las condiciones y el reglamento".

La segunda conclusión pasa por la reiteración de la petición de algunos alcaldes, como José Benlloch, el de Vila-real, que piden que en caso de accidente en los bous, la falta de cobertura la cubra la Conselleria de Sanitat. Por último, se ha puesto encima de la mesa que, si no hay una solución consensuada, se sondea otra vía: la de crear una mutualidad pública a través de las diputaciones que asegure la cobertura del festejo si no hay ninguna compañía que acceda a hacerlo. No obstante, Alfaro detallaba a este periódico que es la vía "más compleja legal y jurídicamente" y más complicada de ejecutar.