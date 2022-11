L’alt funcionariat de la Generalitat necessitarà el nivell C1 de valencià

Els futurs alts funcionaris de la Generalitat valenciana hauran d’acreditar un grau C1 de coneixement del valencià (equivalent a l’antic mitjà) i no un B2 com fins ara encara que el sistema d’educació serà l’encarregat de validar aquests coneixements si es trau almenys una nota de 7 en l’assignatura en Batxillerat, a l’estil del model aplicat a Galícia.

Aquesta és la principal novetat dels futurs decrets en els quals estan treballant tant la Conselleria d’Interior i Funció Pública com la Conselleria d’Educació i Cultura i que, en la pràctica, suposen desbloquejar el conflicte sobre el requisit lingüístic en l’accés a la funció pública que feia set anys que enfrontava a PSPV i Compromís.

Segons van explicar les conselleres de Funció Pública i Educació, Gabriela Bravo i Raquel Tamarit, respectivament, el nou requisit lingüístic entrarà en vigor a partir de les oposicions públiques del 2025 i s’aplicarà a tots els funcionaris de grup A1 i A2 de l’administració de la Generalitat valenciana, Administracions locals, personal no docent de les universitats i empleats públics dels consorcis de tot el territori valencià, incloses aquelles comarques en les quals ara hi ha possibilitat de sol·licitar una exempció a l’estudi del valencià, exempció que ara és «residual» segons va assegurar Tamarit: un 8,4% d’alumnes demanen l’exempció en les proves d’accés a la universitat.

El nou decret marca que els subgrups A1 i A2 (l’escala més alta del funcionariat) necessitaran un C1. Mentrestant, els del grup B i C1 (escala mitjana) necessitaran un B2 en valencià i els del grup C2 un B1, tal com es demana ara. En aquests dos casos també s’obtenen pel sistema educatiu.

Educació i Sanitat

Això sí, ambdues van voler deixar clar que el requisit del C1 (un mitjà) no serà necessari per als docents ni per al personal sanitari, que queda fora d’aquest requisit lingüístic per tindre la seua regulació pròpia. «En el cas de l’àmbit sanitari ja té la seua pròpia regulació de l’any 2017 que contempla el coneixement del valencià com un mèrit», va recordar la consellera Bravo.

Segons el detall aportat, el nivell de coneixement del valencià exigit canviarà a partir del 2025 però fins llavors es mantindrà un període transitori en el qual continuarà sent aplicable requerir la possessió d’un B2 també per a l’alt funcionariat.

Mentre es posa en marxa aquest requisit d’accés a la funció pública, Educació treballarà també un decret propi per a fer possible que la competència del C1 s’obtinga directament a través del sistema educatiu. «Fins que el sistema educatiu no certifique el nivell de C1 per a l’accés a l’administració, la llei tampoc l’exigirà», va explicar la consellera Bravo.

Així, l’alumnat que acabe l’ESO obtindrà un certificat de nivell B1, el que acabe el Batxillerat aprovant el valencià, un B2, però per a aconseguir el C1 a través del sistema educatiu s’haurà d’obtindre almenys un 7 de nota en els dos cursos de valencià del Batxillerat, d’aquí ve que «no faça falta un altre examen posterior», segons va asseverar la consellera Bravo per a optar a llocs d’alt funcionariat.

Interinitat

Això sí, els alts funcionaris que ara estiguen en una situació d’interinitat i que opten a consolidar plaça en un procés a partir del 2025 sí que hauran de certificar un nivell C1 a través d’una altra mena d’homologació o de prova, ja que, segons va explicar Tamarit, el nivell d’acreditació per la nota de Batxillerat serà amb caràcter retroactiu, però a partir del curs 2021-2022.

Bravo no va poder especificar a quants funcionaris afectarà aquesta nova mesura, encara que des de la Conselleria d’Educació, Tamarit sí que ha concretat que en aquests moments el 85% del funcionariat declara tindre coneixements del valencià i el 50% tenen ja reconegut un C1.

Fi al xoc

Totes dues conselleres van destacar l’«ànim» que hi havia d’entesa entre totes dues Administracions per a arribar a aquest acord. «He d’agrair a la consellera Bravo la predisposició per a arribar a acord. En una negociació el més important és voler arribar a acords i en aquest cas des del minut zero les dues conselleries volíem arribar», va detallar Tamarit.

«Complim amb el que una societat amb dues llengües oficials demana, que les administracions tinguem la capacitat d’atendre’ls com toca», va afegir. Una petició que en els últims temps s’havia estés, i que pel moment no afectarà als funcionaris depenents de l’Administració General de l’Estat.