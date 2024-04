Mazón reclama a Oltra que pida perdón a la menor "independientemente" del archivo judicial

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrado su "respeto a las decisiones judiciales" tras conocer el archivo de la causa en la que estaba investigada la exvicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, pero le ha reclamado a la que fuera candidata de Compromís en las elecciones de 2015 y 2019 que pida perdón a la menor que fue abusada por su exmarido, algo que, ha dicho, debería hacer "independientemente de las responsabilidades judiciales anexas".

"Como siempre, total respeto a las decisiones judiciales", ha indicado Mazón en el canutazo tras la presentación del Plan Vive, decisiones de la que ha añadido que, según cree, "no son firmes todavía". "En cualquier caso", ha agregado el jefe del Consell, "he dicho, digo y diré que cada día que pasa sin pedir perdón a Maite, la niña que sufrió abusos con condenas en firme y todavía pendientes de ejecución es un acto que no es de recibo".

"No es de recibo"

Mazón ha insistido en que "no es de recibo" que no se le haya "pedido perdón durante todo este tiempo independientemente de las responsabilidades judiciales anexas o no". Según ha señalado, por este caso ya hay un "condenado" por estos abusos a una menor de la que "era responsable la Generalitat Valenciana de su tutela". Eso sí, ha añadido su "total respeto a las decisiones judiciales, como siempre hacemos y como siempre hago".

En la misma línea se ha expresado la portavoz del Ejecutivo autonómico y consellera de Hacienda, Ruth Merino, quien se ha remitido a las palabras del president de la Generalitat. Así, ha trasladado su "absoluto respeto a las decisiones judiciales", pero ha agregado que echa en falta "el perdón", en referencia a que sea la exvicepresidenta la que debería pedirlo.

El titular del Juzgado de Instrucción 15 de València ha decidido archivar la causa que instruye desde 2021 contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, y quince personas más, según el auto notificado a las partes. El magistrado considera que no existen los suficientes indicios para seguir la causa contra Oltra y los otros quince acusados, por el presunto encubrimiento de los abusos de un educador a una menor tutelada por la Generalitat.