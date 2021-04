"¿Qué mascarillas tienen grafeno?" es la gran pregunta que se hace el consumidor después de que las autoridades sanitarias pidieran su retirada del mercado por sus posibles riesgos. La industria no ha dejado de incorporar nuevas tecnologías filtradoras a estas dispositivos como las nanofibras para mejorar la capacidad de filtrado del aire frente a partículas y virus. Sin embargo, las mascarillas con grafeno o biomasa de grafeno se encuentran en el punto de mira de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) por los posibles riesgos para la salud que pueden ocasionar.

En los últimos días se han detectado unidades de mascarillas con este componente en el mercado español, entre ellos en la Comunitat Valenciana. Tanto es así que un sindicato del cuerpo de funcionarios ha presentado un escrito pidiendo a la delegación de Gobierno que retiren esas mascarillas que se habían repartido entre el personal de Sanidad Exterior. Además exigen que se investigue que los trabajadores de Educación también tienen estas protecciones con grafeno.

El grafeno es un material compuesto de átomos de carbono muy utilizado en la industria por que es extremadamente resistente, flexible, elástico y transparente. El problema radica en que tiene la capacidad de atravesar la barrera celular y que la inhalación de sus nanopartículas podría acarrear lesiones pulmonares, por ello hasta la propia Aemps ha pedido el cese de la venta de las mascarillas con grafeno en España.

La alerta saltó tras la reciente publicación por parte de las autoridades sanitarias de Canadá, en la que se informa de los posibles riesgos para la salud de la presencia de grafeno o biomasa de grafeno en mascarillas.

Cuáles son las mascarillas con grafeno

Ante el peligro que pueda suponer para la salud, el Ministerio de Sanidad ha recomendado la no utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan grafeno.

Actualmente se ha identificado que en España se están comercializando mascarillas quirúrgicas tipo IIR con grafeno de biomasa del fabricante Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, ubicado en China.