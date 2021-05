La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado de que no se opone a las restricciones para contener la pandemia solicitadas por la Generalitat Valenciana ante el inminente fin del estado de alarma, según fuentes del ministerio público. El gobierno autonómico ha solicitado al alto tribunal el aval a las nuevas medidas frente a la Covid-19 que prevé aplicar una vez decaiga el estado de alarma, en concreto, fijar el toque de queda entre las 0.00 y las 6.00 horas; un máximo de diez personas en reuniones sociales en espacios públicos y privados y limitar el aforo al 75 por ciento en espacios de culto.

Las medidas afectan a derechos fundamentales que se prevén aplicar el próximo 9 de mayo, una vez decaiga el Estado de Alarma declarado por el coronavirus.

El Consell, a la espera de la reunión de la Mesa Interdepartamental que previsiblemente se celebrará este sábado, plantea limitar la movilidad nocturna entre las 00.00 y las 6.00 horas --dos horas más tarde que en la actualidad--; fijar en diez el número máximo de personas en reuniones sociales tanto en espacios públicos como en privados, al aire libre o cerrados --ahora se establecía en un máximo de seis personas por mesa o agrupaciones de mesas salvo que sean convivientes y dos núcleos de convivencia en el interior de viviendas-- y limitar el aforo al 75% en espacios de culto.

Adiós al cierre perimetral

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ya avanzó el lunes que se baraja levantar el cierre perimetral de la Comunitat a partir de decaer el Estado de Alarma y esperaba igualmente retrasar el toque de queda.

No se ha concretado ningún extremo más sobre las propuestas del Consell en relación con horarios de cierre de establecimientos de hostelería --el sector pide una prórroga de hasta las 00.00 horas-- ni otras adicionales, al tratarse de medidas que no afectan a derechos fundamentales de las personas que no se comunican al TSJCV.

Los últimos datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad reflejan 168 casos nuevos de coronavirus y 463 altas desde la última actualización de ayer, mientras que los hospitales valencianos tienen tres ingresados y dos camas UCI ocupadas menos. La Comunitat Valenciana no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus en los últimos siete días.

La incidencia acumulada (IA) a 14 días en la Comunitat Valenciana se situó este jueves en 40,99 casos por cada 100.000 habitantes, 1,11 puntos menos que el martes. De este modo, continúa siendo la comunidad con una tasa más baja y se encuentra muy alejada de los 202,20 casos de media nacional, según la actualización de datos del Ministerio.