Si la cara es el espejo del alma la mascarilla forma parte del recuerdo colectivo de que la situación todavía no está instalada en la normalidad. La progresiva desescalada ha puesto en la picota el uso del cubrebocas. Especialmente en espacios abiertos donde los expertos llevan tiempo señalando que su eficacia es reducida. Sin embargo, en Castellón, así como en la totalidad de la Comunitat Valenciana, la mascarilla no abandonará las calles. Al menos, no hasta bien entrado el verano.

La mascarilla formará parte del debate en la relajación de medidas para la próxima semana. Desde la Generalitat, el planteamiento inicial será eliminar la obligatoriedad de esta prenda en los espacios naturales como la playa o la montaña, espacios que se caracterizan por ser al aire libre y contar con brisa y distancia interpersonal.

En este sentido, el president Ximo Puig aseguró que esta limitación desaparecerá «más pronto que tarde» en lugares como bosques o playas con brisa permanente. En estos momentos, el baño en el mar o el descanso en la toalla, si hay distancia, ya tiene la exclusión en la obligatoriedad de su uso, aunque sí que se tiene que portar si se pasea por la orilla.

«Más allá de estos espacios (al aire libre), hay que ser muy prudente. No podemos avanzar más de lo que los indicadores nos permitan», constató Puig quien abogó por una apertura progresiva «en todos los aspectos», incluidos en la regulación de esta prenda. No obstante, la apertura no llegará de momento a cambiar la norma en su uso en la vía pública.

«Es un símbolo de que el virus sigue ahí», defendió el jefe del Consell al referirse a la eliminación de la obligatoriedad del cubrebocas en la calle. Fuentes de Presidencia aseguran que esta medida se mantendrá hasta mitad del mes de julio, cuando se espera que ya estén inmunizadas todas las personas de más de 50 años con dos dosis y con una todas las de 40.

El uso de la mascarilla ha estado a debate durante toda la pandemia. Se ha pasado de negar su eficacia al inicio (por la falta de evidencias y, sobre todo, de existencias) a que sea obligatorio su uso en todos los espacios, una medida que difiere de la tomada en otros países europeos donde portarla por la calle no estaba regulado, como es el caso de Reino Unido.

En estos momentos, el uso de esta prenda está, además, regulado por una ley estatal por lo que para eliminar su uso en la vía pública sería necesario cambiar la legislación en el Congreso, una acción por la que ya abogan autonomías como Castilla-La Mancha, Galicia o Madrid. Desde el Gobierno, no obstante, sostienen que esta medida se tomará cuando lo recomienden los expertos.

El doctor en Salud Pública y Medicina Preventiva, Salvador Peiró, indicó que le parece «razonable» que en julio se elimine la obligación de llevar mascarilla por la calle. «Siempre que se mantenga la distancia de seguridad entre personas, la mascarilla no es necesaria porque no se puede dar el contagio por aerosoles», la transmisión más habitual en el Sars-Cov2.