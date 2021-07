"Desbordado" por el macrobrote que afecta ya a 40 jóvenes, una cifra que podría aumentar en las próximas horas. Así está el centro de salud de Benicàssim, según alerta el secretario del sindicato médico CESM-CV en Castellón, Alejandro Calvente. Y es que Atención Primaria es la encargada del cribado, rastreo y seguimiento de todos los contagiados y sus contactos estrechos que dadas las circunstancias son numerosos. La preocupación por el alcance del brote es grande teniendo en cuenta que varios de los positivos habían viajado a Mallorca de donde habrían contraído la variante delta, mucho más contagiosa que la británica que es todavía la mayoritaria.

A primera hora de este jueves había largas colas de vehículos para acceder al centro de salud para que se les pudiera realizar a los ocupantes las pruebas diagnósticas y acotar los posibles contagios derivados de varias celebraciones de fin de curso, junto a otras producidas en la Noche de San Juan, donde los jóvenes acudieron a varios locales de ocio de la localidad.

"Es un caos de trabajo al que se están enfrentando los profesionales en el centro de salud de Benicàssim", señala Calvente, quien recuerda que la presión asistencial en este consultorio ya se había incrementado al haber ahora en el arranque del verano numerosos visitantes y personas que se trasladan a segundas residencias.

Los médicos recomiendan la mascarilla

Por su parte, el Colegio de Médicos de Castellón (Comcas) recuerda a la población que aún no hemos derrotado a la pandemia, que el aumento de los contagios, especialmente entre los más jóvenes, "nos lo recuerda estos días". "El hecho de que se flexibilice el uso de la mascarilla y que se avance en la vacunación de la población no quiere decir que hemos superado el covid-19. Por eso apelamos a la responsabilidad de la población para que siga usando la mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros o en espacios con aglomeración de personas. No hay que bajar la guardia", remarcan desde la entidad colegial.

El presidente del Colegio de Médicos de Castellón, José María Breva, recuerda que se está "ante un momento crucial, tras más de un año de combate de la Covid-19. Un año en el que hemos realizado un ejercicio de resiliencia, renunciando a muchas de las cosas que hacíamos antes de que irrumpiera esta pandemia. Por ello, es muy importante que no nos relajemos ahora, ya que aunque la mejoría registrada ha propiciado la flexibilización de las medidas, el virus está ahí".

Asimismo, recuerda que el incremento de casos de contagio entre jóvenes, en su mayoría asintomáticos, según los datos que aportan desde la Conselleria de Sanitat, aumentan el trabajo de los profesionales sanitarios, en especial de los de Atención Primaria, lo que supone una sobrecarga de trabajo de los centros de salud que ya tienen entre las funciones añadidas al trabajo cotidiano el seguimiento de los pacientes covid.