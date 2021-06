Los tres toreros anunciados con la corrida de Miura en Castellón el martes 29 de junio, festividad de Sant Pere, velan armas de cara a una de las grandes citas de esta Feria de cine. Rafaelillo, Paco Ramos y Rubén Pinar, los tres gladiadores que se enfrentarán a los temidos miuras, han medido ya sus fuerzas en una primera toma de contacto. Ha sido en un tentadero que compartieron para Mediterráneo en la ganadería castellonense de Daniel Ramos, que invitó a la terna a torear en su casa dada la estrecha relación amistosa con los tres. Tentadero exigente, que puso a prueba la buena forma de la terna, que demostró estar con creces a punto para tan arduo compromiso en la capital de la Plana.

«Es una plaza que siempre se me ha dado bien y a la que le tengo respeto porque es muy seria, entendida y hay grandes aficionados», confiesa Rafaelillo, quien fue todo un clásico en los desafíos ganaderos de este coso y que regresa después de ocho años. Miura está en su destino. Se lo ha dado todo, pero también estuvo a punto de quitárselo tras un gravísimo percance en los sanfermines de Pamplona. «Entra dentro del peaje. Todo lo que he conseguido ha sido gracias a ella, me ha dado triunfos y pude de perder la vida con ella. Es la que más miedo me hace pasar».

Por su parte, Paco Ramos regresa a su tierra con la vitola de uno de los triunfadores de la última feria, cuando le cortó la oreja a un toro de Adolfo y demostró ser un diestro válido en el circuito de las corridas duras: «Tengo claro que ahora mismo es imposible entrar en los carteles buenos y que las corridas exigentes son el mejor escaparate para los toreros menos conocidos como yo y que quieren abrirse paso», afirma el de Onda, quien se muestra optimista e ilusionado con volver a comparecer ante sus paisanos. «Son corridas correosas que te hacen pensar, pero si es esa donde te anuncias, pues esa es la mejor. Ya está. Seguro que podré cuajar algún toro».

Rubén Pinar regresa a esta plaza con el buen sabor de boca que dejó en los desafíos ganaderos de 2012. «Fue cuando empezaba a matar corridas duras y pasé un atragantón. Era el inicio de un camino con estos hierros». Ahora está mucho más cuajado y con oficio, lo que le ha llevado a resolver con lucimiento frente a este tipo de ganaderías. «Es la vía que tengo para seguir siendo torero, siempre con ganas de avanzar y mejorar», admite el albaceteño. «Yo me preparo para hacer el toreo lo más bueno y bonito posible, que no siempre te lo permiten este tipo de toros. Hay que tener la ilusión de que alguna vez pueda combinar más clases de encastes». Rubén Pinar también ha saboreado las mieles del éxito con este tipo de astados, y en la ganadería de Daniel Ramos demostró su gran capacidad y firmeza para afrontar cualquier compromiso.

Las espadas en alto. Tres hombres frente a un destino con leyenda: Miura. El próximo 29 de junio tienen una cita en Castellón. La emoción está por las nubes.

