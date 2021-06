«Llegamos a la edición 26 del Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola con la alegría de poder de presentar una entrega especial», aseguraba hoy en la presentación de esta cita Leonardo Marqués, director artístico de la misma, quien ha señalado que será «una fiesta del reencuentro, de la alegría para poder volver a los escenarios, y asistir a conciertos en directo, de disfrutar de la mejor música antigua y barroca en unos espacios únicos».

Acompañado por la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Marga Landete; la diputada de Cultura de la Diputación de Castellón, Ruth Sanz, y el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, dio a conocer las 14 propuestas que tendrán lugar del 29 de julio al 9 de agosto en el castillo del Papa Luna y el Palau de Congressos de Peñíscola. Se trata de 11 grandes conciertos y dos espectáculos gratuitos para público familiar, además de una exposición —Los ángeles músicos de la catedral de València, que se podrá visitar del 1 de julio al 9 de agosto en la Casa del Agua— y proyecciones de cine, que se incorporan como novedades de este año.

Otra de las novedades este año llegará el día 25 de julio con Les Arts Volant, un proyecto de difusión cultural de Les Arts, en colaboración con la Conselleria de Cultura, la Diputación de València y el Ayuntamiento de València, para hacer llegar la ópera a cualquier rincón de la geografía valenciana. Así, la compañía viaja en un gran camión preparado para transformarse en escenario a su llegada en la plaza de cualquier localidad y representar la ópera El tutor burlado, de Martín y Soler, a cargo de los alumnos del Centro de Perfeccionamiento de Les Arts.

El programa

La programación de esta 26ª edición combina propuestas de proximidad con grandes nombres internacionales y vuelve a incorporar dos espectáculos familiares que tendrán lugar en el Palau de Congressos el día 31 de julio, La increíble historia de Juan Latino, a cargo de la compañía andaluza Claroscuro Teatro; y el día 2 de agosto, Iolant d’Aragó, entre pare, marit i nadons, de Ensemble Alfonsí (València).

La cita se iniciará oficialmente el 29 de julio con el concierto Al son de clarines y timbales de La Regalada, en el acceso al castillo del Papa Luna, que irá seguido por uno de los platos fuertes del festival: Santa Maria. Lírica y liturgia medieval, a cargo del Coro de la Generalitat y Capella de Ministrers, un concierto que conmemora el VIII centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. El día 30, el festival recibirá la visita de la Euskal Barrokensemble, con Enrike Solinis a los laúdes y la dirección, con su Concerto per liuto. Y un día más tarde, el 31 de julio, será Ad libitum Coro de Cámara (València) —quienes recibieron el premio del público en los Premios Carles Santos de la Música Valenciana 2020— los que lleven a escena In caelo et in terra.

Ya en agosto, el día 1, el Ensemble Alfonsí, premio de recuperación patrimonial a los Premios Carles Santos de la Música Valenciana 2020, acercarán un programa que conmemora el VIII centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. El 2 de agosto, otro grupo valenciano de referencia, como es La Dispersione, interpretará Acis & Galatea, con piezas de Händel. El día 3 será el turno de Lucentum XVI (Alicante) con Solsticio barroco, un repertorio que va de la València renacentista al seicento veneciano.

Harmonia del Parnàs, otro de los conjuntos más relevantes del panorama, vuelve al festival peñiscolano el 4 de agosto con el repertorio Per dolce ardore, con Marian Rosa Montagut al clavecín y la dirección. El 6 de agosto el público podrá disfrutar con la primera de las propuestas internacionales de esta edición, la que protagonice el grupo checo Tiburtina Ensemble, con el espectáculo Ego sum homo.

Una celebración especial

Uno de los momentos más esperados de esta edición será la que protagonice Jordi Savall el 7 de agosto. Por cuarto año consecutivo, el violagambista, director de orquesta y musicólogo, actuará en Peñíscola y en este caso lo hará para celebrar el 30 aniversario del álbum Tous les matins du monde, con el cual obtuvo el reconocimiento internacional, una banda sonora del film homónimo de Alain Corneau, con guion del propio cineasta y del escritor Pascal Quignard. Con motivo de esta efeméride, la película también será proyectada en el festival incorporando así, por primera vez, el cine en la programación oficial del certamen.

Para terminar esta 26ª edición, el 8 de agosto actuarán los franceses Trio Hantai con su propuesta Johann Sebastian Bach y sus contemporáneos franceses. Y, por último, Èlia Casanova i la Tendresa ofrecerá con Plebeyos bailes la guinda de esta cita que se presenta, en palabras de Marga Landete, con «una programación tan ambiciosa con los grandes nombres actuales dedicados a la música antigua».