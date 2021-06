De la dehesa extremeña Los Alijares, donde el ganadero Adolfo Martín guarda el secreto de la bravura de estos peculiares toros de origen Albaserrada, salió el martes para Castellón una de las joyas de la corona que con mimo ha estado guardando el criador madrileño. Es, salvo el conjunto reseñado para Las Ventas en octubre, la corrida más seria que esta temporada lidiará el hierro de la V.

No era para menos. Adolfo Martín dejó el pabellón muy alto en su debut en esta plaza en 2019. Fue llegar y besar el santo. Por eso se ganó el respeto de la afición de esta tierra y, como no, la repetición para la siguiente feria. Tenía al público de las calles convencido, pero faltaba el de la plaza, y lo consiguió no solo con la belleza de una corrida armónica, en tipo y con seriedad, sino con esa bravura que no deja indiferente a nadie. Como los toros tercero y sexto que le tocaron en suerte a Soler, cuyos ecos de bravura todavía resuenan.

Adolfo quiere ganar la partida en los corrales. De primeras. Y por eso la corrida, cinqueña en su totalidad, luce lustre de plaza de categoría. «A los aficionados de Castellón les gusta ver el toro con su presentación y quien no piense eso, ha perdido el hilo del momento. Teniendo toros como tenemos en el campo, hay que darle a Castellón lo que se merece y no es ningún disparate. El toro debe tener su trapío, pero con las hechuras que le permitan embestir».

Mano a mano de verdad

Adolfo Martín tiene peso y tirón por sí solo en las ferias. A ello hay que sumarle el aliciente de los toreros, que, en este caso, hacen la gesta de torear esta ganadería, poco usual en sus temporadas y, sin embargo, tienen la capacidad para hacerlo y triunfar con fuerza. Esto es lo que piensa el ganadero de los espadas anunciados: «Están en un momento extraordinario, ambos son muy buenos toreros. El nuestro es un toro para buenos profesionales. Hay que enganchar los toros y llevarlos, porque como te descuides, te cogen. La técnica debe ser perfecta, por eso requiere buenos toreros. Luque y De Justo lo son».

Adolfo viene a ocupar el sitio que dejó su tío Victorino, que fue fiel durante más de dos décadas a la cita magdalenera. La afición ya espera con interés ahora la cita con los adolfos, que es a la postre, una cita con la emoción y el espectáculo de la bravura.

Daniel Luque

A lado de Carlos Zúñiga está viviendo un nuevo rejuvenecimiento en su carrera. Algo así como un último tren que le lleve a los primeros puestos del escalafón, donde una vez se descolgó. Tiene cualidades para hacerlo de nuevo. Quien hizo un cesto... Ahora mismo es de los toreros que apetece ver. Ese momento de madurez hace que aflore su personalidad con todo tipo de toros y encastes, por lo que el maridaje con los adolfos apunta a toreo caro, de categoría. Vuelve a una plaza en la que ya sabe lo que es triunfar. Sacará los dientes para defender uno de sus feudos.

Emilio de Justo

Esta tarde hará su debut en Castellón. La afición le espera después de ser uno de los nombres revelación de las últimas temporadas. Con Alberto García como apoderado, el torero extremeño está saboreando las mieles del éxito después de muchos años de carrera sufriendo por conseguirlo. Fue capaz de remontar su carrera con toros del encaste Albaserrada, que se acopla muy bien a su filosofía de concebir el toreo, por lo que el guiso tiene los condimentos ideales para que haga explotar los sentidos de la afición. Este año lleva cinco puertas grandes consecutivas con nada menos que trece orejas y un rabo en su esportón.

Venta de entradas

La venta de entradas sigue a muy buen ritmo en las taquillas de la plaza. El horario es de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. También es posible adquirir la localidad a través de la página web de la empresa y en la plataforma digital Bacantix. Todos los festejos de la Feria darán comienzo a ocho de la tarde y el cartel completo de la misma queda como se detalla en este gráfico: