Sergio Dalma celebraba el pasado 2020 sus 30 años de carrera en la música con un proyecto en forma de disco y gira llamado 30… y tanto. Nadie podía imaginar que pasaría tanto tiempo hasta poder reencontrarse con sus seguidores en los escenarios. Ahora, por fin, ha retomado esa gira y el 3 de julio, a las 23.00 horas, aterrizará en el Peñíscola From Stage en el que supondrá su reencuentro con la localidad.

El 3 de julio vas a realizar un reencuentro especial con Peñíscola. En 2008 le dedicaste la canción ‘Estrella de mar’. ¿Qué supone para ti este «reencuentro»?

Efectivamente, desde 2008 no había vuelto a Peñíscola, con lo cual tengo muchísimas ganas. Fíjate que volver con una celebración como ese 30º aniversario de mi carrera hace ilusión. Y eso que todas las giras son especiales, pero esta aún más, porque se trata de festejar, de celebrar estos 30 años.

30 años al pie del cañón, y ahora, tras pasar un 2020 que ha sido complicado para todos, vuelves con toda la energía posible.

La verdad es que ha sido un golpe duro. Nuestro campo ha estado muy dañado porque, efectivamente, durante un año no hemos podido hacer prácticamente nada. Nosotros llevábamos la gira muy rodada, con 11 conciertos dados y tuvimos que cortar de golpe. Ha sido un fastidio para todos, porque, evidentemente, es algo que nadie esperaba y que ha sido tremendamente drástico y duro. Emocionalmente ha dañado a mucha gente. Lo importante es que ahora volvemos a estar casi acariciando esa normalidad, estamos ya en la carretera, estamos subidos al escenario, y haciendo de todo. Volvemos a estar ahí.

Con total seguridad, además. De hecho, Peñíscola From Stage, gracias a su ubicación estratégica frente al mar garantiza eso.

Yo soy el primero que si acudo a un sitio quiero tener toda la tranquilidad del mundo. En este sentido, el público que venga lo hará con todas las garantías

¿Y con qué Sergio Dalma se encontrará ese público?

Yo siempre digo que el músico cuando está de gira es cuando está feliz. Ahora, si cabe, aún más. Llevaba 14 meses sin poder ver a mis compañeros y al público y ahora salimos con ganas de festejar con ellos todo esto. Este es un concierto muy pensado para ese fan de estos 30 años. Hay una primera parte del concierto donde recuperamos una serie de canciones que hacía muchos años que no cantaba, e incluso algunas que nunca había cantado en directo antes, y ver cómo se van desgranando las canciones y ver cómo la gente se va emocionando es algo fascinante. Teníamos muchas ganas.

«Espero que los fans vengan al Peñíscola From Stage con ganas de disfrutar y de emocionarse»

En este último trabajo, y que da título a la gira ’30… y tanto’, has revisitado tu propio trabajo, dándole un nuevo enfoque.

Así es. A lo largo de estos años he hecho varias versiones de algunas canciones, y ahora he dado como el triple salto mortal. Como bien apuntas, revisitarlas, vestirlas de otra manera, cómo las siento hoy en día. Era un proyecto muy atractivo, donde realmente lo pasamos bien, porque juegas con la baza de estos éxitos, y ver cómo la gente los va descubriendo ha sido divertido.

Con esta trayectoria plagada de éxitos, y mirando hacia atrás, ¿cómo afrontas tu presente y futuro?

Mientras pueda hacer el show que yo quiera hacer, y la salud me lo permita, seguiré. De hecho, sigo teniendo la ilusión del primer día de subir al escenario, de afrontar nuevos proyectos. Nunca me ha gustado vivir de aquellos éxitos, siempre me gusta hacer algo nuevo, evolucionar con cada proyecto, trabajar con nuevos productores, con nuevos autores, porque eso es lo que te hace a ti evolucionar. Por otro lado, me siento un privilegiado. Llevar 30 años y seguir vinculado a lo que era mi sueño de la adolescencia y pueda seguir trabajando en ello... Me siento feliz y muy realizado.

¿Un mensaje para esos fans devotos que seguro irá a tu concierto en Peñíscola?

Es un concierto muy pensado para ellos. Yo me siento muy halagado de tener fans con los que hemos crecido juntos. Eso es precioso. Así, este espectáculo está muy pensado para ese fan. Espero que vengan con ganas de disfrutar, con ganas de emocionarse. Realmente serán muy partícipes de este espectáculo.